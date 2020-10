Zwei Bilder aus der gleichen Perspektive, fotografiert im Abstand von etwas mehr als vier Monaten: das "Kalterherberger Ende" der Perlenbachtalsperre am 15. Mai und am 23. September (siehe unten) dieses Jahres. In den letzten Tagen hat sich die Lage wieder etwas verbessert, „voll“ ist der Trinkwasserspeicher aber noch lange nicht. Foto: Heioner Schepp/Heiner Schepp