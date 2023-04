St. Bartholomäus in Mützenich : Eine Gemeinde kämpft für ihre Kirche

Schon aus der Vogelperspektive lassen sich Schäden auf dem Dach der Kirche erkennen. Foto: Marco Rose

Mützenich Kein Pfarrer vor Ort und kaum Geld für den Erhalt des Gotteshauses: Viele katholische Gemeinden stehen dieser Tage vor vergleichbaren Problemen. In Mützenich wollen sich die Gläubigen aber nicht mit dem Niedergang abfinden.

Als die Risse an den Wänden im Inneren der Kirche nicht mehr zu übersehen sind, steht für Gerhard Maaßen fest: Es muss etwas geschehen! Vier Jahre ist das mittlerweile her, und die Hoffnung auf eine schnelle Lösung ist schon lange der Ernüchterung gewichen. „Es fing damit an, dass wir nur einen neuen Anstrich für das Innere unserer Kirche realisieren wollten“, sagt der Vorsitzende des Kirchenvorstands. Mittlerweile wissen die Gläubigen im Venndorf: Der Anstrich ist längst nicht das größte Problem ihres noch vor der Reichsgründung zwischen 1847 und 1848 erbauten und nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal deutlich erweiterten Gotteshauses.

Nachdem Fachleute die Bausubstanz der Kirche untersucht hatten, war die Liste dringend nötiger Sanierungsarbeiten schnell immer länger geworden: Turm und Kirchendach sind demnach so marode, dass eine aufwändige Erneuerung oder Sanierung unumgänglich ist. Hinzu kamen sicherheitsrelevante Aspekte wie zum Beispiel bei der Kirchenorgel, deren Elektrik zum Schrecken der Organisten im Betrieb schon mal Funken sprühte.

Foto: Marco Rose 9 Bilder Die Pfarrkirche in Mützenich

Seit Mittwoch kündet nun ein Baugerüst am Kirchturm von den bevorstehenden Arbeiten: Das Dach des Turms wird in den kommenden Wochen saniert, die Schindeln aus Naturschiefer werden ersetzt und auch der Unterbau aus Holz auf Schäden untersucht. Mindestens 150.000 Euro wird allein diese Baumaßnahme kosten – der Kirchenvorstand rechnet mit einem Eigenanteil von rund 60.000 Euro. „Dazu kommt, dass wir nicht genau wissen, wie unser Hahn aussieht – beurteilen kann man das erst, wenn er runterkommt“, sagt Gerhard Johnen. Auch müsse das Läutewerk der Glocken auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Orgel ist bereits seit dem vergangenen Herbst elektromechanisch saniert worden – für einen Betrag von mehr als 30.000 Euro. Auch in diesem Fall hat die Kirchengemeinde einen Eigenanteil von 40 Prozent der Kosten getragen.

„Damit sind unsere Mittel praktisch erschöpft“, sagt Reinhard Johnen (81) vom Pfarreirat ganz offen heraus. Die 1200 Katholiken zählende Gemeinde finanziert sich aus Schlüsselzuweisungen, die sich unter anderem nach der Zahl der Gläubigen richtet. An eine grundlegende Erneuerung des großen Kirchendachs sei derzeit nicht mehr zu denken. „Wir können nur das Nötigste reparieren und hoffen, dass wir dadurch ein paar Jahre Zeit gewinnen. Ob uns das finanziell gelingt, werden wir erst sehen können, wenn die Arbeiten am Turm bezahlt sind.“ Die Bauabteilung des Bistums Aachen habe weitergehenden Plänen einen Riegel vorgeschoben – dafür sei schlicht kein Geld vorhanden, weder bei der Gemeinde, noch beim Bistum. „Schiefer hat allerdings eine Lebensdauer von gut 70 Jahren – und die ist jetzt nun einmal erreicht. Deshalb kann es gut sein, dass in einigen Jahren dennoch eine Erneuerung auf uns zukommt“, sagt Maaßen. Doch wer soll das bezahlen?

Werben für den Erhalt der Kirche (von links): Gerhard Maaßen und Reinhard Johnen. Foto: Marco Rose

Der Innenraum ist damit auch noch nicht saniert – ihn zieren aufwändige Darstellungen des Kreuzwegs, die durch die verwendete Technik mit mehreren Lagen verschiedenfarbigen Putzes aufwändig restauriert werden müssten. Hinzu kommt: Für reine „Schönheitsreparaturen“ erhält die Gemeinde keine Zuschüsse vom Bistum. Das zahlt nur, wenn die Statik in Gefahr ist. Doch so tief gehen die Schäden am Mauerwerk – zum Glück – noch nicht.

Dass die zunächst im neugotischen Stil erbaute Kirche seit 1983 als Zeugnis für die Nachkriegsarchitektur unter Denkmalschutz steht, erschwert zudem nicht nur die Planung – der Schutzstatus vervielfacht auch die anfallenden Kosten. Dass sich das Land zu einem gewissen Prozentsatz an den Kosten beteiligt, kann dies kaum wettmachen. Eine schnelle Reparatur von zwei undichten Fenstern an der Sakristei haben Maaßen und Johnen daher vorerst aufgegeben. „Wir hätten die Fenster für wenige tausend Euro reparieren lassen können. Mit der Denkmalschutzbehörde war dies aber nicht zu machen“, sagt Gerhard Maaßen. Nun dringt bei jedem Regenschauer weiter Wasser ein.

Manchmal könnte der 67-Jährige nicht nur an der staatlichen Bürokratie verzweifeln. Auch seine Kirche bereitet ihm viel Kummer. „Viele Mitchristen haben sich von der Institution Kirche entfernt und wollen damit nichts mehr zu tun haben – und das ist auch durchaus verständlich, schaut man sich die Missbrauchsskandale der vergangenen Jahre an“, sagt der Vorsitzende des Kirchenvorstands. Dennoch seien viele Menschen auf der Suche nach Spiritualität und mit den Grundlagen des Christentums weiter verbunden – und damit auch mit St. Bartholomäus in Mützenich. Daher hofft Gerhard Maaßen auf die Hilfe der Bevölkerung. Wenn Kirche und Staat den Verfall des Gotteshauses nicht aufhalten können, müssen die Menschen selbst anpacken, so lautet das Motto des Kirchenvorstands.

„Das zweifellos vorhandene Wohlwollen lässt sich nicht immer an der Zahl der Kirchgänger messen. Wir wollen deshalb auch die Menschen erreichen, die sich der Kirche verbunden fühlen, die sich von der Amtskirche aber längst abgewendet haben“, sagt Maaßen, der gemeinsam mit Reinhard Johnen und anderen Mitstreitern in den kommenden Wochen die Werbetrommel für eine Spendenaktion rühren wird. „Hier geht es um ein kulturelles Erbe für Mützenich, das wir erhalten wollen. Unsere Ururgroßväter haben diese Kirche mit kargen Mitteln erbaut, die Nachkriegsgeneration hat dann die Erweiterung gestemmt. Und wir müssen uns fragen, ob wir heute nicht mehr in der Lage sind, dieses Erbe zu bewahren – obwohl es uns doch vergleichsweise gut geht.“

Info Spendenkonto für die Kirche in Mützenich Wer die Sanierung der Pfarrkirche in Mützenich mit einer Spende unterstützen möchte, kann dies über das eigens eingerichtete Spendenkonto bei der Sparkasse Aachen tun. Die IBAN lautet DE77 3905 0000 3074 7730 98, Verwendungszweck „Unsere Kirche in Mützenich“. Wer eine Spendenquittung benötigt, sollte dem Verwendungszweck seine Anschrift hinzufügen. „Wir sind für jede noch so kleine oder größere Spende dankbar“, schreibt der Kirchenvorstand in einem Brief an die Dorfbevölkerung.

Die Kirche sei schließlich auch für die Identifikation der Menschen mit ihrem Dorf wichtig. „Womit identifiziert sich noch ein Dorf wie Mützenich? Früher war es die Kirche, die Kneipe, ein Geschäft und die Schule. In den vergangenen Jahrzehnten ist immer mehr davon weggebrochen.“ Gerhard Maaßen erinnert sich mit etwas Wehmut an seine Kindheit: „Als ich jung war, standen die Männer während der Messe meist hinten in der Kirche. Nach der Kommunion verschwanden dann die ersten von ihnen Richtung Tresen.“ Nostalgie aus längst vergangener Zeit – schon seit Jahren hat Monschau keinen eigenen Pfarrer mehr.

„Das Ganze ist nur noch eine Mangelverwaltung, aber das darf keiner so klar sagen“, wettert Reinhard Johnen. Gerhard Maaßen ergänzt: „Aber wir haben die Verantwortung vor Ort und müssen sehen, wie wir das gestemmt bekommen!“ Nun müsse die Bevölkerung die Frage beantworten: „Was ist uns unsere Kirche noch wert?“