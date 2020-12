B 258 bei Fringshaus : Drei Personen bei Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß kam es in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag auf dem belgischen Stück der B 258 zwischen Konzen und Fringshaus. Die Feuerwehr musste die schwerverletzten Personen aus den beiden Fahrzeugen befreien. Foto: Feuerwehr/Thieme

Konzen Lebensgefährlich verletzt wurden am frühen Freitagmorgen drei Personen, die mit ihren Wagen auf dem belgischen Stück der B258 zwischen Konzen und Fringshaus zusammenstießen.

Gegen 2 Uhr in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag kam es auf dem belgischen Abschnitt der Bundesstraße B258 zu dem folgenschweren Zusammenstoß. Ein 29-jähriger Mann aus Eupen geriet aus bislang noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Eupener war nach ersten Erekenntnissen der zuständigen ostbelgischen Gendarmerie aus Konzen kommend in Richtung Roetgen unterwegs gewesen.