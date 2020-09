Bürgermeisterwahl in Monschau : Digitale Podiumsdiskussion mit den Kandidatinnen im Re-Live

Silvia Mertens (Die Grünen) und Margareta Ritter (CDU) stellen sich der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Monschau. Foto: MHA/Grafik

Special Monschau Am 27. September geht es in Monschau erstmals im Rennen um das Bürgermeisteramt in die Stichwahl. Bei uns haben die Kandidatinnen um das höchste Amt der Stadt sich und ihre Themen vorgestellt. Schauen Sie die digitale Diskussion noch einmal in voller Länge.

Margareta Ritter oder Silvia Mertens, Schwarz oder Grün, amtierende Verwaltungschefin oder Newcomerin: Bei der Stichwahl am Sonntag, 27. September, geht es um mehr als das Amt der Bürgermeisterin. Erstmals konnte die CDU im einst tiefschwarzen Monschau diese Personenwahl nicht im ersten Urnengang für sich entscheiden.

Wofür stehen die beiden Kandidatinnen? Was planen sie für die Zukunft? Wer hat mehr Kompetenz zur Verwaltungsleitung? Beim digitalen Forum unserer Zeitung stellten sich die beiden Kandidatinnen den Fragen unseres Redakteurs Marco Rose.

Schauen Sie sich die gesamte Gesprächsrunde hier noch einmal an (los geht ab der 39. Minute).