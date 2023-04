Monschauer Büchermobil : Die Welt der Bücher nach Hause bringen

Trixi Reichardt bringt mit ihrem Büchermobil das Angebot der Stadtbücherei bis vor die Haustür. Foto: MHA/Anna Contzen

Monschau Trixi Reichardt bringt mit ihren vielen Ideen Leben in die Monschauer Stadtbücherei. Mit ihrem Büchermobil möchte sie seit 2021 älteren Menschen ein Stück Selbstständigkeit zurückgeben.

Die Bücherei der Stadt Monschau befindet sich in der Aula der ehemaligen Elwin-Christoffel-Realschule an der Wilhelm-Jansen-Straße. Von außen sieht das Gebäude wie eine normale Schule aus. Wer genauer hinsieht, erkennt aber, dass in den Fenstern der ersten Etage in großen Buchstaben „Stadtbücherei“ geschrieben steht. Je näher der Betrachter dem Gebäude kommt, desto mehr ist eine Bücherei zu erkennen. Mit einem Schritt durch die Eingangstür befindet sich der Besucher direkt in der Mitte der Bibliothek.

Dort – umgeben von Büchern – ist das Reich von Trixi Reichardt. Die Diplom-Bibliothekarin ist seit vielen Jahren die Leiterin der Bücherei und steckt voller Ideen, mit denen sie die Bibliothek zu einem Ort machen möchte, der zum Bleiben einlädt. In ihrem Büro im hinteren Teil des Gebäudes ist schon so manches Konzept entstanden. Reichardts neuestes Herzensprojekt richtet sich allerdings an die Menschen, die es nicht mehr schaffen, zu ihr in die Bibliothek zu kommen.

Das Büchermobil bringt seit August 2021 älteren Menschen und denen, die aufgrund von körperlichen Problemen nicht mobil sind, einmal im Monat das Angebot der Bücherei bis vor die Haustür. Da sich Monschau mit den dazugehörigen Ortsteilen über viele Kilometer hinweg erstreckt und der öffentliche Personennahverkehr auch nicht in jeder Lebenslage nutzbar ist, überlegt die Büchereileiterin, wie sie die Bibliothek zu den Menschen bringen kann. „Zu mir sind vorher schon zwei Leserinnen gekommen, die nicht mehr mobil waren, denen ich nach Feierabend Bücher vorbeigebracht habe“, sagt Reichardt.

Mit der Hilfe eines Praktikanten entsteht während der Corona-Pandemie im Winter 2020 das Konzept des Büchermobils. „Damals kam noch hinzu, dass viele ältere Leser Angst hatten, in die Bücherei zu kommen, weil sie eine Ansteckung mit dem Virus vermeiden wollten“, sagt die Diplom-Bibliothekarin. „Da habe ich dann angesetzt.“ In einem ersten Schritt wurde überlegt, was die Bücherei für einen Bring- und Abholservice alles braucht. „Der Förderverein hatte uns zugesagt, dass er Flyer, Tragetaschen und das Magnetschild für mein Auto finanziert“, erklärt Reichardt. Für die Fahrten, die sie während ihrer Dienstzeit erledigt, benutzt die Leiterin der Bücherei ihren eigenen Wagen. Die gefahrenen Kilometer werden von der Stadt Monschau bezahlt. Das sind nach Reichardts Schätzung pro Fahrt 25 bis 35 Kilometer.

Deswegen fallen für den Bringdienst der Bücherei keine weiteren Kosten an. „Das Einzige, was die Kunden bezahlen müssen, sind zwei Taschen für je fünf Euro, mit denen wir die Bücher abholen und vorbeibringen“, erklärt Reichardt. Die Beutel sind beschriftet und werden so den jeweiligen Besitzern zugeordnet. Neben den Taschen muss ein Kunde nur den üblichen Jahresbetrag für die Büchereimitgliedschaft entrichten. „Mir war es wichtig, dass wir ein niedrigschwelliges Angebot kreieren. Die Menschen sollen nicht überlegen müssen, ob sie sich den Besuch des Büchermobils jeden Monat leisten können“, betont Reichardt.

Info Öffnungszeiten und Kontakt Die Stadtbücherei Monschau ist montags und donnerstags von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Dienstags kann sie von 11 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr aufgesucht werden. Freitags ist ein Besuch zwischen 10.30 und 13.30 Uhr möglich. Wer das Angebot der Stadtbücherei Monschau nutzen möchte, muss eine Bibliotheksmitgliedschaft haben. Für eine Anmeldung wird lediglich der gültige Personalausweis benötigt. Bei Jugendlichen unter 16 Jahren muss zusätzlich noch die schriftliche Einwilligung der Eltern vorgelegt werden. Die Mitgliedschaft in der Bücherei Monschau wird mit einer Jahresgebühr bezahlt: Für Erwachsene kostet diese 16 Euro, für Kinder und Jugendliche acht Euro und für Familien 24 Euro pro Jahr. Über anstehende Veranstaltungen informiert die Bücherei auf ihrer Internetseite www.monschau.de/de/fuer-buerger/buecherei/. Es gibt Angebote für Groß und Klein, die nicht an eine Mitgliedschaft gebunden sind. Das Büchermobil wird am 4. Mai wieder eine Runde durch die Ortsteile von Monschau drehen. Bei Fragen sind Trixi Reichardt und das Bibliotheksteam unter 02472/8035807 sowie per E-Mail an stadtbuecherei@stadt.monschau.de erreichbar.

Außerdem sei es ihr wichtig, dass die Menschen so eine gewisse Selbstständigkeit wiedererlangen. „Die Leser entscheiden selbst, was sie haben möchten, und ob ich mal einen Monat nicht kommen soll“, erklärt die Diplom-Bibliothekarin. Was sie zu den Besuchen mitbringen soll, wird vorher per Telefonat und E-Mail abgeklärt. „Manchmal sagen die Menschen auch, ich solle ihnen einfach etwas aussuchen, da ich genau wisse, was sie gerne lesen.“

In der ehemaligen Realschule befindet sich seit einigen Jahren die Stadtbücherei Monschau. Foto: MHA/Anna Contzen

Derzeit gibt es zwölf Senioren, die den Service des Büchermobils in Anspruch nehmen. „Das ist für viele meiner Kunden das Highlight ihres Tages, wenn ich vorbeikomme“, sagt Reichardt. Bereits mehrmals wurde die Büchereileiterin mit Kaffee und Kuchen empfangen. „Ich kann aber nicht bei jedem meiner Stopps zum Kaffee und Kuchen bleiben“, sagt Reichardt und lacht. Aus diesem Grund gibt es die Regel, dass sie pro Quartal einen Besuch nutzt, um sich mit den Senioren zu unterhalten. „Ich würde mir auch wünschen, dass ich noch mehr Menschen mit unserem Angebot glücklich machen kann.“

In den kommenden Wochen will das Bibliotheksteam um Reichardt wieder vermehrt Flyer verteilen und sich an die Monschauer wenden. Dazu nutzt Reichardt auch den Seniorennachmittag und stellt dort regelmäßig das Büchermobil vor. Die Flyer werden an den Orten ausgelegt, die viele Menschen und besonders Senioren aufsuchen: Arztpraxen, Apotheken, Cafés und viele weitere.

So erhofft sich das Bibliotheksteam auch, die Menschen zu erreichen, die noch keine Büchereimitgliedschaft haben, aber gerne neue Bücher und Zeitschriften lesen und Hörbücher hören würden. „Neuanmeldungen sind gar kein Problem. Das haben wir schon auf verschiedenen Wegen hinbekommen“, erklärt Reichardt. Nach Absprache können einerseits Familienmitglieder die Anmeldung vor Ort in der Bücherei für die Senioren abwickeln. „Und wenn es niemanden gibt, der das in der nächsten Zeit machen kann, dann komme ich bei meiner nächsten Runde vorbei und bringe alles mit“, sagt Reichardt.