Kommentar zum Rücktritt von Silvia Mertens : Die Mutmacherin fehlt

Kurz nach der gewonnenen Wahl im September 2020: Silvia Mertens pflegt im Rathaus einen neuen Stil. Foto: Marco Rose

Meinung Monschau Silvia Mertens hat in nur wenigen Wochen als Bürgermeisterin so manches verändert in Monschau. Die Stadt hätte sie in den vergangenen Monaten dringend gebraucht. Nun ist eine neue Perspektive wichtig. Deshalb ist der Rückzug von Silvia Mertens letztlich richtig und wichtig.