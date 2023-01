Ab dem Frühjahr : Die Arnoldystraße in Kalterherberg wird zur Baustelle

Wenn in der Arnoldystraße eine neue Wasserleitung verlegt wird, will die Stadt Monschau die Gelegenheit nutzen und Absackungen an Kanalschächten und Kanaldecken sowie einzelne Schäden im Kanal beheben. Foto: Andreas Gabbert

Kalterherberg Auf der Arnoldystraße in Kalterherberg stehen in diesem Jahr Baumaßnahmen an. Ein Bürger will genauer wissen, was dort geplant ist und fordert, die Gelegenheit zu nutzen, die Straße sicherer zu machen.