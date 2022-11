Singender Hirte in Höfen : Der Aufbau der Krippe läuft auf Hochtouren

Monschau Die Aufbauarbeiten für die große Landschaftskrippe des singenden Hirten in der Höfener Pfarrkirche gestalten sich schwieriger als üblich. „Das ist alles nicht mehr so einfach“, sagt der 81-jährige Reiner Jakobs.

Reiner Jakobs lehnt in der Höfener Pfarrkiche am Altar und beobachtet, wie seine Helfer die Leiter aufbauen, um den riesigen Tannenbaum zu schmücken. Er erklärt, was wohin kommt, und wie es später einmal aussehen soll. Stück für Stück wächst die Landschaftskrippe in der Höfener Pfarrkirche wieder zu imposanter Größe heran.

Die Vorfreude, bald wieder die Felljacke anzulegen, den Hut aufzusetzen und sich in den singenden Hirten zu verwandeln, kann der 81-Jährige nicht verbergen. Zum 31. Mal will er nun wieder zu Gitarre, Mundharmonika und Panflöte greifen, um Tausende Besucher zu erfreuen, die aus weiten Teilen Deutschlands und dem benachbarten Ausland nach Höfen zu seiner Krippe kommen.

Schon vor zwei Jahren sollte der 7,5 Meter große Tannenbaum, den Reiner Jakobs über Jahre hinweg in seinem Garten gehegt und gepflegt hat, einen Platz in der Kirche finden und zum Teil der Krippe werden. Doch wegen der Corona-Pandemie blieb der singende Hirte stumm, die Krippe schrumpfte auf ein Viertel der üblichen Dimension und der 81-Jährige fragte sich, ob er je wieder vor einem größeren Publikum musizieren würde, um Spenden für krebskranke Kinder zu sammeln.

„Da werde ich singen“, sagt er und zeigt auf seinen Sitzplatz, den er aus einer Wurzel geschnitzt hat. „Hoffentlich!“, fügt er leise hinzu. Denn die wieder steigenden Infektionszahlen bereiten ihm Sorgen. Gleichwohl läuft der Aufbau der Krippe auf Hochtouren. Nun sollen die auf dem Altar bereitliegenden Lichterketten in den Baum. Jakobs gibt seinen Helfern wieder Anweisungen und holt Bretter, um der Leiter einen sicheren Stand zu geben. Dann geht es hoch hinauf.

In diesem Jahr gestaltet sich der Aufbau etwas schwieriger als üblich. Die Krippe wird in diesem Jahr nämlich wieder deutlich größer ausfallen, aber nicht mehr ganz so groß wie vor der Pandemie. Das liegt auch daran, dass einige seiner treuen Helfer inzwischen gestorben oder aus Altersgründen nicht mehr dabei sind. Nachdem einer hinzugekommen ist, sind sie jetzt noch zu sechst – den singenden Hirten mitgezählt. Der Jüngste ist 68 Jahre alt, der Älteste 85. „Das ist alles nicht mehr so einfach“, sagt Jakobs.

Deshalb wird in diesem Jahr das Wasserrad aus früheren Zeiten fehlen. „Das ist zu schwer. Dafür gibt es aber etliche schöne Bäume“, erklärt der Krippenbaumeister. Auch der Stall von Bethlehem ist ein anderer. Der steht schon bereit und wartet darauf, dass Maria und Josef, Ochs und Esel sowie die Hirten mit ihren Schafen dort einziehen. Die liegen aber zusammen mit Hunderten präparierten Tieren noch bei Reiner Jakobs im Heizungskeller. „Die sind nächste Woche dran.“ Der große Stern mit fünf Metern Durchmesser wird ihnen den Weg weisen. Den haben der singende Hirte und seine Helfer bereits an der Decke befestigt. „Das wird schön. Das sehe ich schon“, meint Jakobs.

Dann ist Zeit für eine kleine Pause. Gemeinsam sitzen die Männer am Frühstückstisch neben der Kirchenorgel und lassen sich den Kaffee und die Schnittchen schmecken, die Irmgard Jakobs vorbeigebracht hat. Geschichten und Anekdoten machen die Runde. Viele Sätze beginnen mit „Wisst ihr noch …?“ oder „Damals …“. Es gibt viele gemeinsame Erinnerungen, und die Männer lassen sie Revue passieren.

Wieder zurück in der Gegenwart wartet nach der Pause noch eine Menge Arbeit auf sie. Reiner Jakobs kniet und hämmert, klettert und schraubt an einem Podest, während er mit den anderen diskutiert, wie dabei am besten vorzugehen ist. Am Ende hat aber immer der singende Hirte das letzte Wort. Er ist der Architekt, der Baumeister und der Mann mit dem Plan im Kopf. Schließlich hat er sich das ganze Jahr lang Gedanken gemacht, wie er die Krippe gestalten möchte. Doch ein Ende findet er eigentlich nie. Ständig denkt er darüber nach, was er noch verbessern könnte. Gerade jetzt während der Wochen des Aufbaus liegt er nachts oft noch lange wach im Bett und überlegt. „Der Reiner baut bis zum letzten Tag. Da kommen immer noch neue Idee hinzu“, sagt einer seiner Helfer.

Drei Wochen lang sind Reiner Jakobs, Engelbert Roder, Christoph Jouck, Paul Jouck, Albert Jakobs und Erich Jakobs jeden Tag rund acht Stunden im Einsatz, um alles aufzubauen. Wenn der Rohbau steht, geht es an die Details. Das nimmt viel Zeit in Anspruch, denn die sind Jakobs besonders wichtig. Dazu zählten in der Vergangenheit zum Beispiel ein Buntspecht, der eine Höhle in einen Baum zimmert, die gekräuselten Hobelspäne in der Zimmermannswerkstatt des heiligen Josef und die Körbe mit Honigwaben, die von Bienen umschwärmt werden. Was er sich dieses Mal einfallen lässt, soll noch nicht verraten werden. Jedenfalls überlässt er nichts dem Zufall, damit die Besucher am Ende staunend vor einer naturnahen Landschaft mit einem Meer von Moos, Tannengrün, Pilzen und Astwerk stehen, in dem sich ausgestopfte Tiere der Heimat, vom Marder bis zur Kohlmeise, vom Fuchs bis zum Rehkitz tummeln.

Info Besuchszeiten und Spendenkonto Die Landschaftskrippe in der Höfener Pfarrkirche kann vom 26. November bis zum 29. Januar täglich zwischen 10 und 18 Uhr bestaunt werden. Gespendet werden kann auf das Konto des Förderkreises „Hilfe für krebskranke Kinder” e.V. unter dem Stichwort „Singender Hirte”. IBAN: DE92 3905 0000 0000 0028 08. Gruppen können sich bei Reiner und Irmgard Jakobs unter Telefon 02472/1373 anmelden. Weitere Informationen gibt es unter www.singender-hirte.de.

In Dutzenden Kisten und unzähligen Kartons wird Reiner Jakobs in den nächsten Tagen das Moos, die Tannenzapfen, Kastanien, Gräser und vieles andere an Dekorationsmaterial, was er im Laufe des Jahres gesammelt hat, mit seinem Anhänger zur Höfener Pfarrkirche transportieren. Dann geht es in den Endspurt, damit am 26. November alles fertig ist und der singende Hirte seinen verdienten Lohn einfahren kann: Das sind die glänzenden Augen der Kinder, aber auch die der Erwachsenen, die gerührt vor der Krippe stehen. Wie tief er die Menschen berührt, zeigen etliche Gästebücher, in denen die Besucher ihre Gedanken und Empfindungen schildern. Diese Bücher werden von Jakobs wie ein Schatz gehütet.

Wenn er sich am 1. Adventswochenende wieder in den singenden Hirten verwandelt, beginnt für ihn die schönste Zeit im Jahr. Ab dann wird er bis einschließlich 29. Januar jeden Tag – egal ob Weihnachten, Silvester oder Neujahr – acht Stunden täglich in der Kirche anzutreffen sein. Der gesamte Erlös, den die Besucher spenden, ist wieder für die Arbeit des Fördervereins „Hilfe für krebskranke Kinder“ im Klinikum der RWTH Aachen bestimmt.