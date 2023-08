Erlebnisort Natur : Das etwas andere Naturmuseum in Monschau

Hier fühlt er sich zu Hause: Im Erlebnismuseum Lernort Natur in Monschau kann dessen Initiator Hermann Carl zu allen Objekten eine Geschichte erzählen. Foto: Peter Stollenwerk

Monschau Es ist eine Erfolgsgeschichte zum Anfassen: Seit zehn Jahren gibt es in Monschau das Erlebnismuseum Lernort Natur. Ein Blick hinter die Kulissen.

Von Peter Stollenwerk

„Das, was sonst immer verboten ist, ist hier ausdrücklich erwünscht: Einen haptischen Eindruck von all den Fellnasen und gefiederten Luftakrobaten zu bekommen. Wer hätte gedacht, dass die Federn einer Eule weicher als ein Chinchillafell sind?

Der fachkundige und nette Museumsmitarbeiter weiß zudem zu jedem Tier etwas zu erzählen.“ So klingt die typische Bewertung einer Familie, nachdem sie das Erlebnismuseum Lernort Natur in Monschau besucht hat. Viele Kommentare in den sozialen Netzwerken lauten ähnlich, und immer wieder bleibt als Höhepunkt des Besuches haften, dass man die Exponate berühren und damit der Natur ganz nahe sein darf.

In der Wiegehalle der ehemaligen Wollspinnerei Gronen hat vor zehn Jahren das Erlebnismuseum Lernort Natur seinen Platz gefunden. Foto: Peter Stollenwerk

Der direkte Kontakt

Der direkte Kontakt mit der heimischen und exotischen Tierwelt ist in der Tat das herausragende Alleinstellungsmerkmal des außergewöhnlichen Museums in den Räumen des Handwerkerdorfes vor den Toren der Altstadt an der Burgau. Hier kann der Besucher mit den Tierpräparaten und allen anderen Exponaten im wahrsten Sinne des Wortes auf Tuchfühlung gehen. Zehn Jahre alt wird das Museum in diesem Jahr. Groß gefeiert wird der runde Geburtstag am 12. und 13. August (s. Box).

Am Eingang des Museums grüßt freundlich ein Braunbär, den das Deutsche Jagdmuseum in München zur Verfügung stellte. Foto: Peter Stollenwerk

Im Erlebnismuseum hat sich seit den Tagen der Eröffnung von der Struktur her kaum etwas verändert. Einst befand sich hier die Wiegehalle der Wollspinnerei Gronen, dann zog in den 1990er Jahren das Monschauer Stadttheater in den Industriebau ein, und seit 2013 unterhält die Kreisjägerschaft Aachen-Stadt und -Land hier das etwas andere Naturmuseum.

Hermann Carl ist der Initiator

Im Überblick 30 Jahre „Rollende Waldschule“ Das 2013 eröffnete Erlebnismuseum Lernort Natur in Monschau ist eine Ergänzung und die stationäre Fortführung der „Rollenden Waldschule“, die Museumsgründer Hermann Carl bereits seit 30 Jahren in Trägerschaft der Kreisjägerschaft betreut. Zu Beginn der 1990er Jahre unterhielt die Landesjägerschaft NRW zwei mobile Waldschulen. Carl lieh sich eines dieser Mobile zunächst gelegentlich und dann immer häufiger aus, um an Schulen Kindern im Alter zwischen neun und elf Jahren Natur und Tierwelt anschaulich zu vermitteln. Die erste Lehrstunde fand 1993 an der Grundschule in Kalterherberg statt. Dass auch die 1000. Veranstaltung wieder in Kalterherberg stattfand, hätte er sich damals wohl nicht träumen lassen. Aufgrund der hohen Resonanz von Schulen und Kindergärten bis hinein nach Ostbelgien, aber auch von Behinderteneinrichtungen und neuerdings verstärkt Altenheimen, schuf die Kreisjägerschaft 1993 einen eigenen Wagen an, der seitdem als „Rollende Waldschule“ auf Achse ist. Rund 200 Tierpräparate und zahlreiche weitere Exponate finden in dem Anhänger Platz. Rund 60.000 Schülern brachte Hermann Carl bislang aus erster Hand die Natur näher. Weitere 450.000 Besucher dürften in den drei Jahrzehnten im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen bei der Waldschule zu Gast gewesen sein. Dank geschickter Logistik gelang es ihm stets, den Polizeidienst mit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Botschafter der Natur zu koordinieren. Der 1700. Einsatz steht kurz bevor, und ein Ende ist für Hermann Carl noch nicht in Sicht. Ehrlicher und aufrechter Dank ist ihm aber schon gewiss: Demnächst sind im Museum rund ein Dutzend Aktenordner zu finden. Diese enthalten Zeichnungen, Bilder und Briefe von Kindern, bei denen die „Rollende Waldschule“ tiefen Eindruck hinterlassen hat.

Es geht weniger um die Jagd und die Jäger als vielmehr um das hautnahe Erleben der Natur, und für den Initiator und Ideengeber der Einrichtung, Hermann Carl aus Monschau, zählt damals wie heute das gleiche Ziel: „Wenn die Kinder nicht mehr in den Wald gehen, dann bringen wir eben den Wald zu ihnen.“ Der passionierte Jäger und Naturfreund, war im Hauptberuf Polizeibeamter, doch seit seiner Pensionierung im Jahr 2015 kann sich der 70-Jährige jetzt noch intensiver seiner großen Leidenschaft zuwenden.

Über 1000 Ausstellungsstücke, darunter auch zahlreiche Gehörne, sind im Erlebnismuseum in hoher Dichte zu sehen. Hinzu kommen Lehrtafeln, eine umfangreiche Schmetterlingssammlung bis hin zu selten zu findenden präparierten Pilzen. Stets befindet sich der Besucher mitten in der Natur, ob er nun gerade eine Bachbrücke überschreitet, zu einem Felsmassiv mit Steinböcken hochschaut oder staunend vor einem mächtigen Totholz-Stamm steht, der damals mit Hilfe von zehn Mann und Seilwinden ins Museum gewuchtet wurde. Immer noch kommen neue Tierpräparate hinzu – zuletzt ein Katzenhai, den ein Spender aus Bonn dem Museum vermachte. Viele Stücke stammen aus privaten Nachlässen, so auch die beachtliche Sammlung von Meerestieren, die der frühere Dorfschullehrer Erich Charlier aus Hammer nach seinem Tod dem Museum vermachte.

Ein Fall fürs Museum: Der Kampf dieser beiden Platzhirsche bei Lammersdorf endete tödlich, nachdem die gestressten Tiere in einen Weidezaun gerieten. Foto: Peter Stollenwerk

„Zu fast jedem ausgestellten Tier gibt es eine Geschichte“, sagt Hermann Carl, und diese Geschichten wollen die Besucher hören, um dann staunend und mit fast ungläubigem Blick durch die Ausstellung zu streifen. „Davon lebt das Museum“, erklärt er die Erfolgsgeschichte der Einrichtung, die bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Bei einer Führung erfährt man, dass der Wanderfalke als schnellster Vogel der Welt es auf 350 km/h bringt oder eine rund 300 Jahre alte mumifizierte Hauskatze bei Renovierungsarbeiten im Gebälk eines Fachwerkhauses in Imgenbroich gefunden wurde. Zwei ineinander verkeilte Hirschgeweihe, umwickelt mit Stacheldraht, geben Zeugnis vom tödlich verlaufenen Revierkampf zweier Platzhirsche, die in einen Weidezaun gerieten.

Am Eingang grüßt freundlich ein Braunbär, den das Deutsche Jagdmuseum in München zur Verfügung stellte. Der präparierte Rote Milan wurde bei Höfen unter einem Windrad gefunden. Hauptsächlich ist im Museum die in Deutschland vorkommende Tierwelt vertreten. Feldhase, Dachs, Wildkatze, Biber sowie Wasservögel, Frischling und Bambi im Moos, allesamt in Perfektion präpariert, tummeln sich auf engstem Raum, an der Decke und auf den Wänden, aber auch Tiere aller anderen Kontinente wie Löwe, Leopard, Giraffe, Eisbär, Pinguin und Krokodil können lebensecht bestaunt werden.

Die Vielfalt der heimischen Tierwelt kann man im Erlebnismuseum Lernort Natur auf engstem Raum kennenlernen und bestaunen. Foto: Peter Stollenwerk

Die Afrika-Ecke ist auch ein Stück persönlicher Lebenserinnerung von Hermann Carl, hat er doch schon mehr als ein Dutzend Mal den „schwarzen Kontinent“ besucht, um hier der faszinierenden Tierwelt ganz nahe zu sein. Unter all den ausgestopften Tieren herrscht aber auch noch echtes Leben, denn in einem Bienenstock summt und brummt es. Die fleißigen Insekten stellen mitten im Erlebnismuseum Honig her – über eine kleine Öffnung im Fenster steuern sie ihre Produktionsstätte an. Die Ausstellung auf zwei Etagen ist eben eine echte Wundertüte und mit ihrem Ideenreichtum, der Kuriosität und Originalität wohl einzigartig. Im Erlebnismuseum kann man eben sprichwörtlich etwas erleben.

Alles kommt aus der Natur

Der Zustrom der Besucher ist ungebrochen, denn „der Hunger nach Wissen aus der Natur ist riesengroß“, weiß Hermann Carl, dem neben den überwältigenden optischen Eindrücken auch der pädagogische Aspekt wichtig ist: „Die Kinder hören begeistert zu, aber sie sollen auch agieren“, bringt er die Konzeption des Museums auf den Punkt. Die Kinder sollten von einem Besuch die Erkenntnis mitnehmen „dass nichts aus dem Laden, sondern alles aus der Natur kommt.“ Deshalb ist ihm auch die Botschaft wichtig, „dass wir die Natur nutzen sollten, aber wir so mit ihr umgehen sollten, dass sie es verträgt“.

Der Umgang mit Tierpräparaten ist übrigens nur schulischen und musealen Zwecken vorbehalten. Das Umweltamt wirft darauf einen scharfen Blick. Die Behörde verplombt die geschützten Arten, um jedweden Handel auszuschließen.

15 Helfer sind im Einsatz

Zwei Jahre dauerte damals die Vorbereitung und Standortsuche für das Museum. Über 50 Helfer richteten es in wochen- und monatelanger Arbeit ohne jedwede Unterstützung der öffentlichen Hand ein. „Das war eine großartige Teamleistung“, blickt Hermann Carl auf die Startphase und 2200 ehrenamtliche Helferstunden zurück.

Heute sind 15 verlässliche Helfer für das Museum im Einsatz; sie teilen sich den Tagesdienst und die Führungen. Zwischen 2013 und 2022 besuchten 30.700 Erwachsene und 2900 Kinder das Erlebnismuseum; hinzu kommen weitere 30.000 meist junge Besucher bei Führungen.