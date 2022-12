Kanalgebühren : Das Abwasser wird in Monschau wieder teurer

Auch die Kanalsanierung in der Monschauer Altstadt hat dazu beigetragen, dass die Abwassergebühren im kommenden Jahr wieder steigen. Foto: Andreas Gabbert

Interaktiv Monschau Nirgendwo in NRW müssen die Bürger so viel an Gebühren für die Abwasserentsorgung bezahlen wie in Monschau. Im kommenden Jahr wird es jetzt noch etwas teurer.