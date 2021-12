Anziehungspunkt Markthalle: Mit einer privaten Initiative, die bei der Stadt auf wenig Gegenliebe stieß, haben die Macher einen Erfolg gelandet: Unter Heizstrahlern an den Stehtischen und an den Ständen in der Halle kommt tatsächlich so etwas wie Weihnachtsmarktstimmung auf. Impfnachweise werden hier von jedem Besucher akribisch kontrolliert, obgleich derzeit nur Stichproben erforderlich wären. Foto: Marco Rose