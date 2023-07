Wasserrad an der Rur : Bürger retten ein Wahrzeichen Monschaus

Beliebtes Fotomotiv wird reaktiviert: Das Wasserrad an der Rur dreht sich bald wieder mit Wasserkraft. Foto: Berthold Strauch

Monschau Das Wasserrad an der Rur zählt zu den beliebtesten Fotomotiven Monschaus auf Instagram – auch wenn es legal gar nicht so einfach zu fotografieren ist. Nun haben die Monschauer das Rad wieder freigelegt.

Die Monschauer Altstadt erhält ein beliebtes technisches Wahrzeichen und begehrtes Fotomotiv förmlich zurück: Bald dreht es sich wieder mit natürlichen Kräften, das mächtige Wasserrad am Ufer der Rur. Fast zwei Jahre sind vergangen, dass es zwangsweise gestoppt wurde. Als Folge des Hochwassers Mitte Juli 2021 setzte sich so viel Schwemmgut ab, dass sich das Rad nicht mehr weiterdrehen konnte.

Der rührige Ortsvorsteher der Altstadt, Georg Kaulen, hatte die Initiative ergriffen. Knapp 20 Helferinnen und Helfer, überwiegend Altstädter, folgten am Dienstagabend seinem Aufruf, mit Eimern, Schaufeln und Hacken und in Stiefeln an der Rurstraße zu erscheinen, um in einer gemeinsamen Kraftanstrengung das Wasserrad wieder flottzumachen. Kaulen war angenehm überrascht von der Resonanz auf seinen Aufruf. Und sofort machte sich die Gruppe mit vereinten Kräften ans mühsame Werk.

Der Ortsvorsteher hatte mit den Verantwortlichen der Stadt vereinbart, dass das mühevoll herausgekratzte Material kurzerhand ins Bett der Rur gekippt werden durfte. Denn in Kürze wird eine Tiefbaufirma im Rahmen der laufenden Kanalsanierung eines der Pflasterbauwerke um einen Kanaldeckel herausreißen und dabei auch das Material beseitigen, das bislang den Lauf des Wasserrades gestört hatte.

Aufatmen nach drei Stunden

Nach knapp drei Stunden dann das große Aufatmen, der erlösende Moment: Das metallene Rad, das schon einigen Rost angesetzt hat, drehte sich wieder nach dem langen Stillstand. Allerdings war es noch nicht das Wasser der Rur, das dieses Rad wieder in Bewegung versetzte. Denn der Pegel war noch zu niedrig, als dass über den gereinigten Mühlenkanal als Zulauf des Wasserrades genügend Kraft aufgebaut werden konnte, um es wie von selbst zu drehen. Da musste noch von Hand ein wenig nachgeholfen werden. Aber grundsätzlich funktioniert es wieder. Und die Erleichterung darüber war allen am erfolgreichen Werk Beteiligten anzumerken. Auch das Absperrbauwerk direkt am Zulauf der Rur war noch "gängig", wie Georg Kaulen mit einem schweren Eisenhebel gleich ausprobierte.

Alles funktioniert noch: Georg Kaulen probierte die Gängigkeit der Sperre zum Zulauf aus. Foto: Berthold Strauch Foto: Berthold Strauch

Bevor es ans Freikratzen herangehen konnte, musste zunächst der Bewuchs herausgerissen werden, der sich seit der Flut ungestört entwickelt hatte. Direkt zu Füßen des Wasserrades machte sich Ewald Hoffmann zu schaffen. Der Lebensgefährte der Besitzerin des angrenzenden historischen Gebäudes neben dem Wasserrad, Ellen Bauer, kratzte das harte gewordene Material mit einer Maurerkelle gleich unter dem Rad schweißtreibend heraus. Kurz zuvor war noch ein Schauer niedergegangen, der das Engagement der freiwilligen Helfer allerdings nicht ausbremsen konnte.

Packte am Zulauf des Mühlenkanals im Rurbett mit an: Jochen Kaulard. Foto: Berthold Strauch Foto: Berthold Strauch

Währenddessen wurde im Mühlenkanal Eimer um Eimer gefüllt, hochgehievt und in die Rur gekippt. Es ging richtig gut voran. Eigentlich sollte auch die Monschauer Feuerwehr mit anpacken, sozusagen als praktische Übung, die sonst auch immer dienstags ansteht. Allerdings mussten die Einsatzkräfte immer noch am Brather Hof bei Höfen die nach dem Feuer am vergangenen Wochenende in einer Scheune immer wieder aufflammenden Glutnester wieder ablöschen. Georg Kaulen erinnerte daran, dass diese vielseitigen Helfer früher schon mal geholfen hatten, das Wasserrad vom Schwemmgut freizulegen – indem kurzerhand ein Wasserschlauch der Wehr draufgehalten wurde.

„Ohne Engagement geht es nicht“

Zu den fleißigen Helfern zählte auch Jochen Kaulard, der am Markt eine Konditorei samt Café betreibt. Warum engagiert er sich beim Flottmachen des Wasserrades? „Ich mache es für Monschau, für die Bevölkerung, für unsere Gäste.“ Das sei gut fürs Geschäft aller. „Ohne Engagement geht es nicht. Wir müssen zusammenhalten. Denn viele Hände machen schnell ein Ende“, zitierte er ein altbekanntes Sprichwort. Dass er nach Feierabend sofort zur „Rurbaustelle“ geeilt war, „dankte“ ihm die Stadt übrigens nicht: Denn an seinem Auto prangte eine „Knolle“, noch spätabends verteilt...

Mit vereinten Kräften: Eimer um Eimer wurde das Geröll entfernt. Foto: Berthold Strauch Foto: Berthold Strauch

Dass die Aufräumarbeiten nicht unbedingt nur etwas für „starke Männer“ waren, bewiesen unter anderem auch Anne Pröpper und Nicole Roscheda. Kurzerhand waren sie über die Leiter ins Rurbett geklettert, um dort die heruntergekippten Geröll- und Schlammmassen weiterzuverteilen. Eine vergnügliche Arbeit wohl, denn es wurde viel gelacht.

Weggeschwemmte „Schätze“ wurden im Übrigen bei der Aufräumaktion nicht aus der Rur herausgebuddelt. Lediglich eine Gabel und ein Metallteil, das wohl zu einem Kanaldeckel gehörte, kamen, neben reichlich Müll, wieder ans Tageslicht.

Nachdem das Rad seine ersten „befreiten“ Umdrehungen absolviert hatte, gab's für die Helfer eine kleine Stärkung, für die Ellen Bauer gesorgt hatte. Und in dieser Runde wurde auch darüber nachgedacht, ob denn angesichts der Energiewende die Kraft des sich drehenden Wasserrades vielleicht auch für sinnvolle, nützliche Zwecke verwendet werden könnte, also zur Stromproduktion. Darüber soll nun nachgedacht werden.

Mit der Maurerkelle: Ewald Hoffmann kratzte das Wasserrad direkt am Boden frei. Foto: Berthold Strauch Foto: Berthold Strauch