Dutzende Bäume gefällt : Biber knabbert sich durchs Perlenbachtal

Kalterherberg Seit gut einem Jahr ist der Nager am Oberen Steg überaus aktiv. Dutzende stattliche Bäume hat er seither flachgelegt.

Der Biber gehört seit Jahrzehnten zu den Stamm-Bewohnern in der Eifel. Die erfolgreiche Wiederansiedlung des größten europäischen Nagetiers begann vor gut 40 Jahren im Tal der Weißen Wehe im Kreis Düren. An dem kleinen Fließgewässer in der Rureifel wurden 1981 drei Biberpaare freigelassen, deren Nachkommen heute die Rur von der Quelle bis zur Mündung sowie einige Nebenbäche bis an die belgische Grenze besiedeln. Diese friedliche Wasserlandschaft ist ein idealer Rückzugs- und Wiederansiedlungsraum für die scheuen Baumeister am Wasser. Etwa 400 von ihnen leben inzwischen in der Eifel. Die Biber bauen Burgen, errichten Dämme und sorgen dafür, dass die ufernahen Bereiche an den Fließgewässern überflutet werden. Die Biberfamilien suchen sich immer wieder neue Territorien aus, um ihre Aktivitäten zu konzentrieren.