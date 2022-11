B258 gesperrt : Betrunkene Autofahrerin bei Unfall in Monschau verletzt

Betrunkene Autofahrerin bei Unfall in Monschau verletzt

Monschau Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Sonntagabend einen Unfall in Monschau-Konzen verursacht. Sie prallte mit ihrem Wagen gegen eine Straßenlaterne. Der Unfallbereich war gesperrt.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizeisprecherin Stefanie Kutsch auf der Trierer Straße (B258) im Stadtteil Konzen. Gegen 19.20 Uhr am Sonntag war die 21 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Wagen auf der B258 in Richtung Monschau unterwegs. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und kam von der Fahrbahn ab. Am linken Straßenrand prallte ihr Wagen dann gegen eine Straßenlaterne.