Ermittlungen laufen : B399 nach Geldautomatensprengung in Kalterherberg wieder frei

Erneut wurde ein Geldautomat in der Region gesprengt. Der Bereich um die betroffene Bankfiliale in Kalterherberg ist derzeit gesperrt. Foto: psm

Update Monschau Erneut ist ein Geldautomat in der Region gesprengt worden: Diesmal traf es in der Nacht auf den Montag eine Bankfiliale im Monschauer Stadtteil Kalterherberg.

Daraufhin alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei, bestätigt Sprecherin Stefanie Kutsch am Montagmorgen. Unklar sei aber noch, ob die Sprengung nur zum Teil umgesetzt wurde und ob Bargeld entwendet wurde. Das werde derzeit in Kooperation mit dem Bankinstitut und dem zuständigen Landeskriminalamt ermittelt.

Bei der Sprengung eines Geldautomaten der Sparkasse in Imgenbroich haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag hohen Sachschaden hinterlassen, aber keine Beute gemacht.

Geldautomat gesprengt : Schutt und Schrott, aber wieder keine Beute Bei der Sprengung eines Geldautomaten der Sparkasse in Imgenbroich haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag hohen Sachschaden hinterlassen, aber keine Beute gemacht.

Die letzten Fälle in der Region ereigneten sich erst vor eine Woche in Aachen und in der Nacht auf den 30. April in Übach-Palenberg. In der Nordeifel wurde zuletzt Ende März ein Geldautomat in Imgenbroich – ebenfalls Stadtteil von Monschau – gesprengt.