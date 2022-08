Nur ein kleiner Ausschnitt der zu modernisierenden Strecke: Vom Kreisverkehr am Lidl in Imgenbroich bis zur Ortsausfahrt in Konzen Richtung Fringshaus reicht das Stück Bundesstraße, das bis 2026 komplett erneuert werden soll. Im Bild: der Kreisverkehr am Handwerkerzentrum mit Bushof und der gegenüberliegenden Baustelle der Sparkasse. Foto: Marco Rose