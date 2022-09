Trockenheit : Auch an der Perlbachtalsperre ist Entspannung in Sicht

Auch an der Perlbachtalsperre ist Entspannung in Sicht

Monschau Momentan liegt der Pegel der Perlbachtalsperre sechs Meter unter dem Stauziel, aber immer noch fünf Meter über dem Tiefststand 2020.

Mit 458,34 Meter über Meereshöhe wurde der Pegel der Perlbachtalsperre zu Wochenbeginn gemessen – sechs Meter unter dem Stauziel von 464,25 Meter, Tendenz weiter fallend. Dennoch ist man beim Monschauer Wasserwerk relativ entspannt, was die nächsten Wochen und die Versorgungssicherheit der 20.000 Haushalte und 50.000 Einwohner betrifft. „Wir sind im ständigen Austausch mit der WAG (Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel) und sind daher auf jede Entwicklung vorbereitet“, sagte am Dienstag Gerhard Schmitz, Betriebsleiter des Imgenbroicher Werks.

Seit Montag wird der tägliche Bezug des Rohwassers von der Dreilägerbachtalsperre in Roetgen erhöht, nur das Stadtgebiet Monschau wird aktuell noch mit Wasser aus dem Perlbachtal versorgt. Der niedrige Pegel des Wasserspeichers ist auch am Ende des Trinkwassersees in Richtung Kalterherberg mittlerweile wieder gut zu sehen, dort schlängelt sich der schwache Perlbach durch eine trockene, aber teils begrünte Landschaft, die sonst unter Wasser ist.

Die Wettervorhersagen machen aber Hoffnung, dass sich die Lage bereits in der zweiten Wochenhälfte entspannt: Am Donnerstag erreichen ergiebige Regenfälle von Frankreich und Benelux her Deutschland. „Die Trockenheit und die große Waldbrandgefahr werden damit endlich abgeschwächt. Zusätzlich fließt deutlich kühlere Luft ein“, heißt es auf dem Portal wetteronline.de. Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich die Lage an der Monschauer Talsperre dauerhaft entspannt.