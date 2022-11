Diskussionen im Monschauer Stadtrat : Am MTB-Trainingszentrum werden bald Parkgebühren fällig

Kalterherberg Wer sein Auto am Mountainbike-Trainingszentrum in Kalterherberg abstellt, muss dafür künftig Parkgebühren zahlen. Außerdem werden fünf Stellplätze für Wohnmobile ausgewiesen. Das hat im Stadtrat zu Diskussionen geführt.

„Dieses Thema ist hier schon drei bis vier Mal Gegenstand von Beratungen gewesen“, sagte Kalterherbergs Ortsvorsteher, Bernd Jakobs (CDU). Die MTB-Anlage sei eine sehr hohe Investition auf Kosten der Steuerzahler gewesen. Daher müsse der Standort auch eine wirtschaftliche Komponente haben, auch für den städtischen Haushalt. Wenn man wolle, dass das MTB-Trainingszentrum besucht wird, müsse man auch Parkmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Gleichzeitig würden immer mehr Touristen mit ihren Kindern in Wohnmobilen dorthin kommen. Das sei auch von Nutzen für die Gastronomie. In den jetzigen Zustand sei der Platz außerdem erst im vergangenen Jahr versetzt worden, mit sehr vielen Stunden ehrenamtlicher Leistung des Arbeitskreises für das MTB-Zentrum. Jetzt würde ein Förderverein gegründet, um dort eine Infrastruktur entstehen zu lassen. „Man baut nicht zuerst ein Haus und lässt dann die Parkplätze weg. Dann ist auch die Investition in die Anlage obsolet. Hier wurde Steuergeld investiert, und jetzt müssen wir daran arbeiten, dass sich daraus auch etwas für die Kommune entwickelt“, sagte Jakobs und betonte, dass der SV Kalterherberg mit der Entwicklung einverstanden sei und keine Bedenken habe. „Jetzt weiß ich nicht, wo da noch das Haar in der Suppe zu finden ist“, meinte er.

Werner Krickel (Grüne) sah ein Problem in den Stellplätzen für Wohnmobile. „Wenn Eltern mit ihren Kindern da mal hinkommen, ist das in Ordnung. Ich bin aber ein bisschen in der Wohnmobilszene, und in Rohren hat man das auch gesehen. Da werden anfangs drei kommen, dann kommen vier und schnell stehen schon mal zehn da“, sagte er. Der Stellplatz am Biesweg in Monschau sei für fünf Wohnmobile zugelassen, zur Zeit des Weihnachtsmarktes würden dort aber auch 20 stehen. Wenn in Kalterherberg mehr Wohnmobile abgestellt würden als geplant, trete das ein, was seinem Fraktionskollegen Bernard Weishaupt Bauchschmerzen bereite. Nämlich, dass man „ein erhebliches Problem mit der Ordnung“ bekomme. Die Grünen seien nicht grundsätzlich dagegen, aber man sehe eine Gefahr darin, dort Wohnmobilstellplätze auszuweisen. „Wir sind da nicht weit auseinander“, sagte Krickel und kündigte an, dass sich seine Fraktion bei der Abstimmung enthalten werde.