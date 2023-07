Neuer Wohnmobilstellplatz : Altlasten ehemaliger Fabrik bereiten Probleme

Wohnmobiltourismus : Die Eifel setzt weiter auf den Camper-Boom Obwohl es Urlauber im Sommer verstärkt in die Ferne zieht, bleibt die Eifel ein beliebtes Ziel für Wohnmobilisten – davon sind die Verantwortlichen in Simmerath, Monschau und Roetgen überzeugt. Die Eifelkommunen halten deshalb an ihren Ausbauplänen für weitere Stellplätze fest.