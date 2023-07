CDU-Parteivorsitzende : „Mit uns gibt es keine Zusammenarbeit mit der AfD“

Im Überblick

Bislang ist die AfD nicht in den Räten von Monschau, Roetgen und Simmerath vertreten. Sie ist dort bislang nicht bei Kommunalwahlen angetreten. Der AfD-Kreisverband listet auf seiner Homepage einen „Ortsverband Nordeifel“ seit 2021 – seinerzeit mit vier Personen im Vorstand. Aktuell werden zwei genannt. Weiterhin Max Kirch als Vorsitzender und Andreas Ohn als Beisitzer.

Bei den Bundestagswahlen 2021 erreichte die AfD in Simmerath knapp über und in Monschau knapp unter 5 Prozent sowie in Roetgen unter 4 Prozent. Bei den Landtagswahlen verlor die AfD an Zustimmung und erzielte in Roetgen weniger als 3 Prozent, in Monschau über 5 Prozent und in Simmerath knapp unter 6 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Auffallend war allerdings das überdurchschnittliche Abschneiden in einzelnen Wahlkreisen. In Rott I waren es mehr als 6 Prozent. In Imgenbroich I, Monschau I und Mützenich I wurde die 5-Prozent-Hürde genommen. Das gelang in der Gemeinde Simmerath in zehn der 16 Stimmbezirke: Hammer, Einruhr, Woffelsbach, Rurberg, Simmerath/Witzerath, Huppenbroich, Strauch, Lammersdorf Südost sowie in Rollesbroich mit über 8 und in Paustenbach mit mehr als 9 Prozent.