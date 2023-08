Transportunternehmen : Mit Schwung aus der Talsohle

Das Holz-Kontor Eifel und die dazugehörigen Transporte sind zu einem wichtigen Standbein der Spedition Hermanns & Kreutz geworden. Foto: Peter Stollenwerk

Kalterherberg Das Transportunternehmen Hermanns & Kreutz aus Kalterherberg verzeichnete 2022 das bisher beste Geschäftsjahr. Sechs neue Lehrlinge.

Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte könnte man die Wirtschaftslage in Deutschland mit dem aktuellen Sommerwetter vergleichen: Die Prognosen sind trüb, dunkle Wolken ziehen über den Konjunkturhimmel. Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft sehen Deutschland gar „auf der Verliererstraße“. Händeringend werden Fachkräfte gesucht, dem Handwerk fehlen weit über 200.000 Auszubildende.

Diese Grundstimmung geht auch am Speditionsunternehmen Hermanns & Kreutz aus Kalterherberg nicht vorbei, wo, wie überall im Lande, am 1. August das neue Ausbildungsjahr startete. Aber von Sinkflug ist hier keine Rede.

Bernd Kreutz als geschäftsführender Gesellschafter versprüht zwar keine Euphorie, „aber bisher sind die Zahlen für 2023 vielversprechend“, sagt der 57-Jährige. Investitionen in Höhe von vier Millionen Euro in diesem Jahr für 15 neue Fahrzeuge, 20 neue Auflieger und ein neues Warenlager in Schleiden unterstreichen den Aufwärtstrend des Familienunternehmens mit seinen aktuell 210 Beschäftigten (darunter 130 Fahrer). Damit gehört Hermanns & Kreutz zu den bedeutendsten Arbeitgebern im Stadtgebiet Monschau.

Mit diesen freundlichen Aussichten wurden am Dienstag auch sechs junge Leute auf dem Gelände des Stammsitzes an der Kuhlengasse empfangen, um ins Berufsleben einzusteigen. Drei Fachkräfte für Lager und Logistik, ein Mechatroniker, ein Speditionskaufmann und ein Berufskraftfahrer wollen beim Eifeler Transportunternehmen durchstarten. Die Suche nach geeigneten Ausbildungskräften ist auch bei Hermanns & Kreutz manchmal mühsam. „Wir hätten noch gerne eine Handvoll Leute mehr eingestellt“, sagt Bernd Kreutz.

Der Unternehmensgründer räumt bei allem Optimismus aber auch ein, dass die Jahre 2019, 2020 und 2021 die Spedition aus unterschiedlichen Gründen fast aus der Bahn warfen. Unter anderem habe der plötzliche Wegfall des größten Auftraggebers „die Firma in unsicheres Fahrwasser gebracht“, sagt Kreutz. Ohne die entschlossene Unterstützung einer Partnerbank aus Belgien „wäre das Überleben schwierig geworden“, weiß er.

Seit 35 Jahren ist das Transportunternehmen Hermanns & Kreutz in Kalterherberg auch eine gute Adresse für Auszubildende. Zum neuen Ausbildungsjahr am 1. August 2023 wurden sechs neue Lehrlinge auf dem Firmengelände begrüßt. Foto: Peter Stollenwerk

Dieses Tal aber sei nun durchschritten, und 2022 habe sich in der 35-jährigen Firmengeschichte als „das bisher beste Jahr“ erwiesen.

Vollkommen entspannt zurücklehnen kann und will der Chef sich aber nicht, denn letztlich sei das Transportgeschäft, ähnlich wie die Börse, immer in Bewegung, und wöchentlich werde die Kalkulation neu angepasst.

Allein der Dieselbedarf für die 85 Lkws schluckt ein Drittel der Unternehmenskosten. Die Kraftstoff-Situation habe sich zwar inzwischen „auf einem erhöhten Niveau stabilisiert“, aber die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland setzten auch dem Transportgeschäft zu. Die Entscheidung bei den Mautgebühren liege noch im Ungewissen, und ein ständiger Sorgenfaktor sei auch die Entwicklung der CO₂-Umlage.

Um so wichtiger ist es für Bernd Kreutz daher, dass das Unternehmen schon länger auf mehreren Standbeinen steht, was für den nötigen Stabilitätsausgleich sorgt. Stahl, Kabel und Papier bilden nach wie vor das Kerngeschäft bei den Transportgütern, während der Bereich Liquid ausgebaut wurde. Hier gehört die Eifeler Spedition inzwischen zu den wichtigsten Transporteuren von Frischmilch im Bereich Belgien, Saarland und Rheinland-Pfalz. In den fünf Jahren seines Bestehens hat sich zudem das Holz-Kontor Eifel als Tochterfirma zu einem tragenden Fundament des Unternehmens entwickelt. Die Holztransporte, bei denen sich der Chef auch selbst gerne ans Steuer setzt, werden im Bergischen Land, im Sauerland und in Frankreich abgewickelt. Der jüngste Coup ist dabei ein Auftrag über 40.000 Festmeter Holz, hauptsächlich für die Pellet-Produktion.

Zu den Veränderungen, die das Unternehmen darüber hinaus festigen sollen, gehört die Verlegung der betriebseigenen Fahrschule nach Eschweiler. Dieses Bildungsangebot umfasst auch den Bereich Umschulung. Die ebenfalls betriebseigene Werkstatt in Kalterherberg soll in eine eigenständige Firma umgewandelt werden, und mit der am 12. August anstehenden Einweihung des neuen Warenlagers in Schleiden soll der dortige Standort gestärkt werden, zumal sich hier auch der Umschlagplatz für einen Großkunden, einen britischen Hersteller von Solaranlagen, befindet.

Info Generationswechsel eingeleitet Der vor einigen Jahren eingeleitete Generationswechsel beim Kalterherberger Speditionsunternehmen Hermanns & Kreutz hat funktioniert. Das Unternehmen wurde am 1. September 1988 von Bernd Kreutz mit einem Mitarbeiter und einem Fahrzeug gegründet. In diesem Jahr wird die Firma 35 Jahre alt. Sein Sohn Axel (31) gehört inzwischen zur Geschäftsleitung wie auch Tochter Annika (26), die in der Buchhaltung arbeitet. Zweigstellen des Unternehmens befinden sich in Schleiden und Luxemburg; langjährige Partner sind in Chemnitz und Hockenheim beheimatet.

Mit den unterschiedlichen Unternehmenszweigen werden im Zuge ihrer dreijährigen Lehrzeit nun auch die sechs neuen Auszubildenden in Berührung kommen. „Wir sind froh, dass Ihr Euch für uns entschieden habt“, begrüßte Bernd Kreutz die Neuen im Team, die er auch gleich mit den wesentlichen Kommunikationsregeln im Betrieb vertraut machte: „Wir pflegen hier ein wertschätzendes Verhalten. Hier brüllt keiner.“ Letztendlich sei das Unternehmen auf den Nachwuchs angewiesen, „denn Ihr seid unsere Zukunft“.

Motivationsschwächen oder eine grundsätzliche Distanz zur Arbeit bei der sogenannten „Generation Z“ sieht Bernd Kreutz nicht. Junge Leute ordneten zwar häufig ihre berufliche Tätigkeit dem Privatleben nach, aber das eigentliche Problem sei, dass motivierte junge Arbeitnehmer, die Karriere machen wollten, sich häufig in ihrem Umfeld dafür entschuldigen müssten, wenn sie sich beruflich überdurchschnittlich engagierten. Das dürfe nicht sein.