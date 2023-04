Ab aufs Rad, Tour 6 : Mit dem Rad über die Kalkkuppen der Eifel

Serie Kall/ Eifel Vorbei an den Kalkkuppen der Eifel führt die 37 Kilometer lange Radroute von Kall über Keldenich, Weyer, Oesch, Nettersheim zurück nach Kall. Steil bergauf geht es dabei nicht nur an einer Stelle. Diese anspruchsvolle Strecke ist etwas für gut trainierte Beine oder einen E-Motor.

Wir starten am Parkplatz vor dem Bahnhof Kall. Nach wenigen Metern durch den Ort geht es sehr steil auf einem Radweg hinauf nach Keldenich. Wir verlassen das Dorf und gelangen durch heckenumsäumte Wiesen in den Weyrer Wald. Ab der Ansiedlung Urfey erreichen wir über einen weiteren anspruchsvollen Anstieg das Dorf Weyer.

Nun befinden wir uns erneut auf der Höhe und rollen durch Wiesen und Felder mit weiten Ausblicken ins Grüne. Eine rasante Abfahrt führt uns in den belebten Ortskern von Nettersheim. Ein weiterer steiler Stich bringt uns aus Nettersheim hinaus und hinauf in ein hügeliges Wiesenland mit Ausblick auf Marmagen, wo wir unseren Einkehrtipp, das Café Milz erreichen (siehe unten).

Aus Marmagen hinaus rollen wir hinab ins Gillesbachtal, bevor es in Serpentinen hinauf nach Wahlen geht. Hier ist die Landschaft von Pferdezucht geprägt. In Sistig an der Kirche passieren wir ein kunstvoll gestaltetes Weltkriegsdenkmal. In Frohnrath prägen Fachwerkhäuser das Ortsbild. Ein letzter Anstieg muss nun noch bewältigt werden, bevor eine lange Abfahrt mit imposanten Ausblicken über die Eifellandschaft und das Urfttal uns zurückführt nach Kall.