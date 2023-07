Ab aufs Rad, Route 11 : Mit dem Rad an Rursee, Urft und Kermeter vorbei

Rurberg Diese schöne Tour enthält zirka 25 Kilometer Wald- und Schotterwege. Der Großteil davon entlang der Seen ist gut zu befahren, auf der Höhe des Kermeter erfordern einige Passagen auch etwas Geschick.

Wir starten in Rurberg am Parkplatz des Freibades (Straße: „Am Seeufer“) und fahren zunächst am Obersee entlang bis zur Staumauer der Urfttalsperre. Links des Weges steigt das mit knorrigen Eichen bewachsene, felsige Gelände steil an. An der Bird Watching Station eröffnet sich uns ein toller Blick auf den See und Burg Vogelsang.