Polizeikontrollen in der Eifel : Mit 120 Sachen durch die 70er-Zone

Polizeikontrollen in der Eifel

Am Osterwochenende war auf den Straßen der Nordeifel einiges los (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Nordeifel Fast 2000 Tempokontrollen, 120 Prüfungen des technischen Zustandes von Motorrädern und 90 auf gesperrten Strecken erwischte Biker: Die Polizei hatte über Ostern in der Eifel viel zu tun.

Auf den Straßen der Eifel herrschte über die Feiertage reger Ausflugsverkehr, wie die Polizeibehörde in der Städteregion Aachen am Dienstag bekanntgab. Neben Geschwindigkeitsmessungen und Fahrzeugkontrollen vielerorts kontrollierten die Beamten die Einhaltung der Streckenfahrverbote für Motorräder in den Bereichen Steckenborn, Woffelsbach, Rurberg, Kesternich und Einruhr. Ein weiteres Augenmerk lag auf der Kontrolle des technischen Zustands der Motorräder und der Einhaltung der Verkehrsvorschriften.