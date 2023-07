„Eifelpraxis“-Star Tom Keune über die Eifel : „Mir würde hier die Anonymität fehlen“

Liebt den Rursee: Schauspieler Tom Keune (48) ist in Stolberg aufgewachsen und hat in seiner Jugend viel Zeit in der Eifel verbracht. Heute lebt der „Eifelpraxis“-Star in Berlin. Die vergangenen drei Wochen hat er am Rursee und in Monschau gedreht. Foto: Tom Keune

Einruhr „Eifelpraxis“-Star Tom Keune ist im Kern zwar irgendwie immer noch Dorfmensch geblieben. Schließlich ist er in der Region groß geworden. Doch sein Leben in Berlin möchte er nicht mehr missen.

Um 10 Uhr am Montagmorgen herrscht im „Eifelhaus“ noch großes Stühlerücken. Tom Keune will im Interview mit unserem Redakteur Marco Rose eigentlich über die Dreharbeiten für die neue Staffel der ARD-Serie „Eifelpraxis“ berichten. Mehrfach unterbricht er das Gespräch, weil das Personal im Hintergrund laut über das vergangene Wochenende spricht. Plötzlich steht eine Servicekraft vor ihm und bittet ihn um ein Foto. „Für meine Tochter, die Ihre Serie so liebt. Meine Tochter hat das Down-Syndrom. Das ist lästig für Sie, oder?“ Keune strahlt über das ganze Gesicht. „Nein, überhaupt nicht. Das ist wunderbar!“ Bereitwillig lässt sich der 48-Jährige fotografieren. Für den offen homosexuell lebenden Schauspieler ist die Begegnung der beste Beweis, dass die „Eifelpraxis“ die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite darstellt und anspricht.

Herr Keune, Sie sind aus Berlin für drei Wochen in die alte Heimat gekommen und haben hier kürzlich sogar ihren 48. Geburtstag gefeiert. Ist diese Zeit hier für Sie ein Nachhausekommen?

Tom Keune: Ein Nachhausekommen ist es nicht. Mein Zuhause ist in Berlin, wo ich inzwischen schon seit 2011 lebe. Ich bin bereits mit 21 Jahren bei meinen Eltern ausgezogen. Aber ich habe im Umkreis noch Familie, und von daher ist die Verbundenheit zu der Region, in der ich aufgewachsen bin, natürlich noch groß.

Dreharbeiten für die ARD am „Kleinen Seehof“ in Woffelsbach. Foto: Tom Keune

Verbinden Sie Kindheitserinnerungen mit der Eifel?

Keune: Ja klar. Ich war als Kind sehr oft am Rursee. Von Stolberg aus ist man sehr schnell hier. In meiner Jugend war ich außerdem oft in der Jugendherberge in Rurberg. Immer wenn ich mit dem Auto zum Dreh fahre und an solchen Orten vorbeikomme, dann kommen Erinnerungen an Klassenfahrten oder Eifelpartys hoch. Die Eifel tut einfach gut. Die Natur ist toll, die Luft, die Ruhe. Neulich hat mich meine Vermieterin gefragt, ob mich der Hahn stört. Null! Ich nehme ihn gar nicht wahr.

Halten Sie in Berlin auch Geflügel? „Urban Gardening“ soll da hoch im Kurs stehen.

Keune (lacht): Nein, ich habe einen schwarzen Daumen und keine Hühner. Ich habe gern einen Balkon, von dem aus ich auf Pflanzen gucke, um die sich andere kümmern. Aber selbst einen Garten zu pflegen, wäre weder für mich noch die Pflanzen gut.

Haben Sie mittlerweile Lieblingsorte in der Eifel, wo sie nach Drehschluss einfach mal die Seele baumeln lassen?

Keune: Ich bin persönlich nicht der Bergfreund. Von daher liebe ich den See. Das ist ein Ort, den ich sehr mag. Ich wandere hier oder mache Bootstouren. Am Wasser kann ich sehr gut entspannen.

Sie spielen in der „Eifelpraxis“ den Polizisten Volker Böhl aus Monschau. Wie viel von Tom Keune steckt in dieser Serienfigur? Auf den ersten Blick scheinen Meilen dazwischen zu liegen.

Keune: Ach, Meilen weg von mir ist der Charakter sicher nicht. Man unterfüttert solche Rollen ja immer auch mit eigenen Erlebnissen. Da ich in der Region aufgewachsen bin, verstehe ich zum Beispiel, wie eine solche Kleinstadt und wie ein Dorf funktioniert. Klar, mit meinem jetzigen Leben in Berlin hat all das wenig zu tun. Aber wie sagte mal ein Kollege so schön: Das Dorf kriegt man nie raus. Das prägt einen, und das trägt man mit sich, auch wenn man später in einer Großstadt lebt und dort täglich ganz andere Einflüsse erlebt.

Wie sieht der Dorfmensch in Ihnen aus? Wie denkt er?

Keune: Es gibt auf dem Land viel weniger Anonymität. Das führt fast zwangsläufig dazu, dass sich eine Gemeinschaft bildet, die mehr auf sich achtet. Das merke ich auch in dem Umfeld in Rurberg, wo ich für die Dauer der Dreharbeiten in einer Ferienwohnung lebe: Alle sind miteinander verbunden und helfen einander. Das ist die positive Seite. Die andere Seite ist – und das kenne ich auch aus meiner Stolberger Heimat – jeder weiß auch, was du tust. Mich reizt an Berlin die Anonymität – und das ist es auch, was sich die Figur Volker Böhl letztlich wünscht. So sehr er seine Mutter liebt, so sehr ihm die Struktur in der Eifel auch Halt gibt, so sehr wünscht er sich auch manchmal einen Raum, um daraus auszubrechen. Um etwas Neues zu sehen und zu erleben. Um sein eigenes Leben zu leben. Und das verstehe ich sehr gut. Das ist auch der Grund, weshalb ich damals von Zuhause weggegangen bin. Daher steckt schon sehr viel von mir selbst in dieser Rolle.

Nehmen Sie Einfluss auf die Ausgestaltung Ihrer Serienrolle?

Keune: Wir haben mit Sabine Glöckner eine tolle Autorin, die übrigens selbst in der Eifel lebt. Aber wenn ich eine eigene Idee für die Figur habe, dann ist das gern gesehen. Wir diskutieren dann darüber. Da gibt’s keine Eitelkeiten.

Bei Serienrollen aus dem Eifeler Polizeiwesen denkt man fast zwangsläufig an Bjarne Mädel und seinen Dietmar Schäffer. Während die Neuauflage von „Mord mit Aussicht“ – ohne Mädel – hier in der Eifel überhaupt nicht gut angekommen ist, hört man viel Anerkennendes für die „Eifelpraxis“. Können Sie sich das erklären?

Keune: Den Relaunch von „Mord mit Aussicht“ kenne ich gar nicht. Als Comedy-Format fand ich die Ursprungsserie sehr gelungen. Mich freut vor allem, wenn Sie die Wahrnehmung haben, dass die „Eifelpraxis“ bei den Menschen hier gut ankommt. Ich finde unsere Bücher nämlich wirklich gut, weil wir eine immer größere Bandbreite der Gesellschaft zeigen. Wir haben zum Beispiel die Problematik der ärztlichen Versorgung auf dem Land thematisiert, wir haben Einsamkeit und Krankheit im Alter gezeigt, wir haben Charaktere mit Migrationshintergrund dabei und auch mit sexuellen Orientierungen, die sich von der heteronormativen sexuellen Orientierung unterscheidet. Und wir schaffen das auf eine Art und Weise, die verbindet. Menschen, die in der Eifel leben und einer Minderheit angehören, die sehen sich jetzt auch in den Geschichten. Das ist das, was ich mir früher im Fernsehen gewünscht hätte. Und ich hätte beim Start der Serie vor sieben Jahren auch nicht gedacht, dass wir einmal an diesem Punkt ankommen würden. Wenn das, was wir tun, beim Publikum einen positiven Diskurs anregt, dann finde ich das großartig. Es ist nämlich genau das, was wir gesellschaftlich dringend brauchen – in den produktiven Diskurs zu kommen.

Tom Keune und der See: eine lebenslange Liebe. Foto: Marco Rose

Sie haben gemeinsam mit vielen anderen Kollegen die Initiative #ActOut gestartet, um für mehr Akzeptanz zu kämpfen. Auf dem Land hatten es Homosexuelle früher oft besonders schwer. Wie sieht das Ihrer Beobachtung nach heute aus?

Keune: Ich merke auch in der Eifel eine Entwicklung. Wir erzählen in der Serie zum Beispiel homosexuelle Lebensentwürfe in einer solchen Selbstverständlichkeit, ohne die Probleme in einem ländlichen Umfeld auszulassen. Das Entscheidende ist: Wir erzählen die Beziehung und die sexuelle Orientierung nicht als Problem. Und das finde ich wichtig. Mir ging es bei meinem Engagement für #ActOut darum, dass diese Geschichten selbstverständlich und facettenreich abgebildet werden. Wer das letztlich spielt, ist mir egal.

Sie arbeiten schon viele Jahre zusammen im Team: Herrscht bei Ihnen am Set eine familiäre Atmosphäre?

Keune: So weit würde ich nicht gehen. Wir haben auch wechselnde Teams – es ist also nicht mehr dieselbe Crew wie im Jahr 2015. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man in einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit der UFA Fiction Produktion und einem bestehenden Cast wirklich auf Augenhöhe und offen sprechen kann, was sich für mich total gut in der Arbeit niederschlägt. Es gibt keine Nebenschauplätze. Es geht um die Arbeit und um gegenseitigen Respekt.

Wie sieht ein normaler Drehtag für Sie aus?

Keune: Das Programm steht seit Wochen – es sei denn, es gibt ein großes Unwetter. Als es zuletzt so stark regnete, haben wir zum Glück ein Innenmotiv gedreht und konnten den Regen atmosphärisch gut nutzen. Aber wenn wir an diesem Tag im Kleinen Seehof gedreht hätten, dann hätten wir ein Problem bekommen. Grundsätzlich steht der Drehplan sehr früh, weil wir auch die Locations anfragen müssen – und natürlich die Schauspieler. Ich habe zum Beispiel noch ein paar andere Projekte.

Eines davon ist „All you need“. Können Sie schon verraten, ob es eine neue Staffel geben wird?

Keune: Nein, eine dritte Staffel steht derzeit noch nicht an. Zumindest ist noch nicht spruchreif, wann und wie gedreht wird.

Spielen Sie nebenbei noch Theater?

Keune: Seit 2011 nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr auf Theater.

Warum nicht?

Keune: Ich habe elf Jahre lang Theater gespielt, war aber nicht an den Bühnen, an die ich wollte – rein geographisch, nicht künstlerisch gesehen. Da kommen wir wieder zu dem Thema Provinz: Ich bin einfach ein Stadtmensch und wollte in einer Großstadt leben. In einer kleinen Stadt wie Zittau oder Plauen, wo ich gespielt habe, lebt man nur in seiner kleinen Theater-Bubble. Wenn ich dort um 22 Uhr mit meinen Proben fertig bin, kann ich mich im Grunde nur mit Menschen aus dem Theater treffen. Es ist ein bisschen wie in der Eifel: Hier nach 20 Uhr noch etwas zu Essen zu bekommen, ist ja auch eine Challenge. Nee, ich möchte in meinem Alltag einfach die Urbanität, ich möchte gern rausgehen und innerhalb von 100 Metern mindestens einen Imbiss finden, der besser ist als das kulinarische Angebot in Plauen zum Beispiel.

Gibt es besondere Herausforderungen, die Sie noch suchen? Traumrollen?