45. Monschau Marathon : Markus Mey siegt mit mehr als vier Minuten Vorsprung

Konzen/Monschau Der 52-Jährige aus Morsbach gewinnt zum zweiten Mal den Monschau Marathon vor einem jungen „Ersttäter“ aus Australien. Schnellste Frau ist Margit Klockner.

Es war ein Triumph mit Ansage – und ein hochverdienter dazu. Der Morsbacher Ausdauerläufer Markus Mey, der vor einem Jahr auf der Zielgeraden von Dauersieger André Collet noch abgefangen worden war, gab sich diesmal keine Blöße. In 2:50,43 Stunden gewann der 52-jährige Sieger von 2019 dieses Mal mit fast vier Minuten Vorsprung den Hauptlauf des 45. Monschau Marathon. Die Überraschung über die 42,195 Kilometer aber war der junge Australier William Pethick. Der 23-Jährige führte bei seinem ersten Marathonlauf überhaupt die ersten zehn Kilometer sogar gemeinsam mit einigen Staffelläufern an, ehe der Anstieg von der Kluckbachbrücke bis hoch nach Widdau und vor allem die Steigung Holderbachtal den erfahrenen Mey vorbeiziehen ließen.

Die Führung gab der Vorjahreszweite dann nicht mehr ab, baute sie sogar zeitweise auf zehn Minuten aus. „Ich habe trotzdem erst recht spät im Rennen Tempo rausgenommen, weil ich nicht das Gleiche wie im Vorjahr erleben wollte“, meinte Markus Mey im Ziel. 2022 hatte er nach eigenem Bekunden dem Seriensieger André Collet aus Aachen „abgekauft“, dass dieser nur knapp unter drei Stunden laufen wolle. Tatsächlich war Mey auch damals vorneweg auf die letzten Kilometer gegangen, „aber als er mich dann wieder in auf Sichtweite eingeholt hatte, hatte ich verloren. Das hat mich echt gewurmt“, sagt Mey noch heute. Der zweite Platz aber lieferte auch Ansporn, es in diesem Jahr besser zu machen, und das gelang.

Hinter Mey und Pethick kam am Sonntag Oliver Baumert (iam Sport) nach weiteren vier Minuten in 2:58,46 Stunden ins Ziel, Christian Blauth (Köln/Rohren) wurde in 3:02,11 Vierter. André Collet ließ seiner Ankündigung, es diesmal etwas ruhiger angehen zu wollen, Taten folgen. Unter großem Beifall im Ziel am Konzener Dorfplatz wurde der Neufachsieger von der ATG diesmal Achter in 3:09,19 Stunden.