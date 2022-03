In Roetgen : Mann mit Waffenarsenal und Amphetaminen aufgegriffen

In Roetgen

Roetgen Im Rahmen einer Grenzfahndung kontrolliert die Bundespolizei in Roetgen einen Mann, der den Beamten verdächtig vorkommt. Bei einem Blick in seinen Rucksack bestätigt sich der Verdacht.

In der Nacht auf Dienstag hat eine Streife der Bundespolizei bei einem Mann ein kleines Waffenarsenal und mehr als fünf Gramm Amphetamin gefunden. Der 34-Jährige war den Beamten, die im Rahmen von Grenzfahndungsmaßnahmen unterwegs waren, gegen 0.30 Uhr aufgefallen. Er war zu Fuß mit einem Rucksack in der Nähe der Bundesstraße 46 in Roetgen unterwegs.