Nach Medikamenteneinnahme : 82-jähriger Mann fährt gegen Hauswand

Kalterherberg Ein Rentner fuhr am Samstag gegen eine Hauswand, nachdem er bereits zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ob Medikamente der Grund für den Unfall waren, ist noch unklar.

Ein Zeuge rief am Samstag gegen 18:30 Uhr die Polizei. Der Mann folgte einem Pkw über die Arnoldystraße von Höfen nach Kalterherberg. Ihm war der Wagen aufgefallen, weil er in Schlangenlinien vor ihm herfuhr und dabei ständig sowohl in den Grünstreifen, als auch auf die Gegenfahrbahn geriet. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.