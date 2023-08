In Schmidt : Mann (66) fährt mit Cabrio gegen Hauswand

In Schmidt

Schmidt Ein 66-jähriger Autofahrer aus Nideggen ist am Dienstagmittag mit seinem Pkw in Schmidt zunächst gegen ein geparktes Auto und dann gegen eine Hauswand gefahren. Dabei wurde der Mann leicht verletzt.

Gegen 12.30 Uhr fuhr der 66-Jährige nach Angaben der Dürener Polizei die Nideggener Straße aus Richtung Monschauer Straße in Fahrtrichtung Landesstraße 246. In Höhe einer Bank fuhr der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache gegen den am Fahrbahnrand stehenden Wagen eines 84-Jährigen aus Nideggen, der sich zur Unfallzeit noch im Fahrzeug befand, und prallte danach gegen eine Hauswand.