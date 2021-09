„Unübersichtliche und vor allem für jüngere Schülerinnen und Schüler verwirrende Situationen am Bushof in Simmerath“, haben in den ersten Wochen des neuen Schuljahrs zahlreiche Eltern, Schulen und Betroffene beklagt. Ausfälle, zu volle Fahrzeuge und voreilig abfahrende Anschlussbusse seien unter anderem einer angespannten Personalsituation und den Problemen im Bereich Mulartshütte geschuldet, teilten dazu nun die Unternehmenssprecher mit. Foto: Heiner Schepp