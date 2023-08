Depression im Studium : Luca Bischoni hilft anderen Betroffenen an der RWTH Aachen

Luca Bischoni ein Jahr nach der Veröffentlichung seines Buches: Inzwischen studiert der Lammersdorfer Psychologie an der RWTH. Foto: Marco Rose

Interview Lammersdorf Seine Kritik an Leistungsdruck und elitärem Anspruch an der RWTH Aachen erregte vor einem Jahr viel Aufmerksamkeit: Wir treffen den Studenten und Buchautor Luca Bischoni aus Lammersdorf nach einem für ihn turbulenten Jahr wieder. Geht es ihm heute besser?

Mit 22 Jahren veröffentlicht Luca Bischoni im vergangenen Jahr das Buch „Als man mir den Stecker zog – Schule. Studium. Absturz.“ Es ist zugleich eine Abrechnung mit dem als unmenschlich empfundenen Leistungsdruck an der RWTH-Fakultät für Maschinenbau und auch eine Form von Selbsttherapie. Anderthalb Jahre hat der Einser-Abiturient an dem Buch geschrieben. Die Veröffentlichung und das Interview in unserer Zeitung schlagen hohe Wellen: Die Hochschule reagiert und lädt Bischoni zum Gespräch ein. Später wird er sogar einen Impulsvortrag bei einer Veranstaltung in der vollbesetzten Aula halten. Der Student geht auf Lesereise und wird von „Zeit Campus“ zu den „30 unter 30“ gewählt, die in diesem Jahr etwas bewegt haben. Vor seinem Heimspiel in Simmerath (siehe Box) spricht Bischoni mit unserem Redakteur Marco Rose und verrät, dass er im September eine Stelle im studentischen Gesundheitsmanagement der RWTH Aachen antreten wird.

Herr Bischoni, ich beginne dieses Gespräch mit derselben Frage wie jenes vor einem Jahr. Wie geht es Ihnen?

Luca Bischoni: Gut. Die Depression ist weiterhin da. Ich habe auch noch Tage, an denen es mir richtig bescheiden geht. Aber so schnell wie es kommt, geht das auch wieder. Seit einem Jahr hatte ich keine depressive Episode mehr. Ich habe meine Form von Leben mit der Krankheit gefunden und kann mich auch nicht beschweren, im Gegenteil.

Sie haben einen Weg gefunden, mit der Krankheit umzugehen?

Bischoni: So kann man es sagen. Ich nehme nicht mehr viele Medikamente, nur noch die Minimaldosis. Ein Beispiel: Ich bin in der Uni, bekomme Panik und denke: Oh Gott, ich kann die Klausur nicht bestehen! Früher hätte ich mich in dieses Gefühl reingesteigert, hätte Schweißausbrüche bekommen. Und wäre am kommenden Tag vielleicht gar nicht aus dem Bett gekommen, weil ich gedacht hätte: Macht eh keinen Sinn! Wieso sollte ich mich überhaupt bemühen? Mittlerweile fällt es mir leichter, mich da rauszuarbeiten. Ich kämpfe nicht dagegen an, aber ich versinke nicht mehr blind darin. Ich weiß, dass ich in dem Moment eine Pause machen sollte, Sport treiben, etwas ganz anderen machen. Und dann geht es. Das hat sich halt maßgeblich verändert. Und das ist auch die Botschaft, für die ich stehen will: Du wirst das nicht los. Von dem Gedanken habe ich mich befreit. Das ist auch okay. Denn man kann sehr gut so leben.

Luca Bischoni auf Tour: „Zeit Campus“ wählte den Studenten zu den wichtigsten „30 unter 30“. Foto: Luca Bischoni

In den vergangenen zwölf Monaten hat sich Ihr Leben dank des Buches und der dadurch entstandenen Aufmerksamkeit dramatisch geändert. Wie war das für Sie?

Bischoni: Vor einem Jahr war ich bei der Uni noch kein Thema. Durch den Zeitungsbericht hat sich doch einiges bewegt. Mit RWTH-Prorektor Aloys Krieg hatte ich in der Folge ein sehr gutes Gespräch. Beteiligt war auch das studentische Gesundheitsmanagement. Es ging um neue Konzepte gegen Depressionen im Studium. Ein wichtiger Ansatzpunkt dabei ist der Übergang von Schule zur Universität. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man als junger Mensch in dieser Zeit eine besondere Resilienz braucht, um das zu schaffen. Natürlich lösen Schwierigkeiten in dieser Phase allein noch keine Depression aus. Aber wenn man eine gewisse Vulnerabilität aufweist und – wie in meinem Fall – nicht das größte Selbstwertgefühl hat, dann ist es gut, wenn man Hilfe bekommt. Da ist vor allem die zentrale Studienberatung wieder aktiver. Zum Beispiel, indem Schüler schon vor dem Abitur einmal Uni-Luft schnuppern können. Auch die Ersti-Rallye soll wieder eingeführt werden.

Sie werden sogar bald selbst betroffene Studierende beraten.

Bei Lesungen oder Workshops gibt Bischoni seine eigenen Erfahrungen über die Depression weiter. Foto: Luca Bischoni

Bischoni: Ja, am 1. September trete ich an der RWTH im studentischen Gesundheitsmanagement eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft an. Da haben wir auch einige wichtige Projekte vor. Ich freue mich, dann an vorderster Front helfen zu können. Bei einer großen Podiumsdiskussion habe ich im Juni mit unterschiedlichen Fachleuten in der Aula der RWTH Aachen einen Impulsvortrag über meine Geschichte gehalten. Es war gut, darüber zu sprechen. Was mir aufgefallen ist: Es gibt viele Angebote und Hilfestellungen. Doch gerade, wenn man selbst betroffen ist, sieht man oft vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Hinzu kommt: Man muss sich selbst zunächst eingestehen, dass man Hilfe braucht. Das ist ein krasser Schritt. Niedrigschwellige Angebote im Sinne von „Hey, lass einfach mal reden!“ sind deshalb total wichtig. An dem Punkt arbeiten wir gerade. Ich bin überzeugt davon, dass man so schon viel erreichen kann

Parallel halten Sie weiterhin Lesungen und sind damit auch schon ziemlich weit herumgekommen.

Info Lesung an diesem Freitag in Simmerath Im Rahmen des Festivals Lit.Eifel liest Luca Bischoni aus seinem Buch „Als man mir den Stecker zog“. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 18. August, um 19 Uhr in der Gemeindebücherei an der Bickerather Straße 1 in Simmerath. Der Eintritt kostet zwölf Euro pro Person; reduziert sechs Euro für Schüler, Studenten und Auszubildende. Mehr Infos unter www.lit-eifel.de

Bischoni: Das Buch war ein Kickoff, auch wenn sich für mich inzwischen vieles von dem Buch wegbewegt. Ich halte immer noch Lesungen wie an diesem Freitag in Simmerath. Aber tendenziell war es für mich eine Art Türöffner, um zu schauen, was ich daraus lernen kann. Es war ja noch sehr düster und sehr auf das Krankheitsbild bezogen.

Wie sieht das Publikum bei solchen Lesungen aus?

Bischoni: Meine ersten beiden Lesungen innerhalb der Lit.Eifel waren an Gymnasien in Bad Münstereifel und Mechernich. Dadurch war die Zielgruppe schon vorgegeben. Man hat mir vorher gesagt: Kann sein, dass es nach einer Weile unruhig wird. Aber es war so leise, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Das Thema betrifft mehr Jugendliche, als ich gedacht hätte. Schüler kamen auch nach den Lesungen zu mir und stellten persönliche Fragen. Ich war auch an Schulen in Vossenack, Jülich oder Oldenburg. In Jena war ich an der Hochschule. Zu einer freien Veranstaltung kommen dann Menschen aller Altersklassen. Die älteste Zuhörerin war 92 Jahre alt, die Jüngste 15 – hauptsächlich Betroffene oder deren Angehörige.

Ihr berufliches Ziel hat sich dennoch verändert?

Bischoni: Von der Akuthilfe lasse ich die Finger. Das triggert mich selbst zu sehr. Das merke ich schon im Studium. Aber im Bereich Prävention und Rehabilitation sehe ich mich später, denn ich denke, dass man dort viel bewegen kann. Vor allem bei der Vorsorge: Wenn man sich entsprechende Parameter wie Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen anschaut, stellt man fest: Alle sind alarmierend. Wir müssen uns fragen: Wie schafft man es nachhaltig, die Erkrankungen zu verhindern, was ja einen gesellschaftlichen Nutzen hat, ganz abgesehen davon, dass es einen enormen individuellen Nutzen hat. Der Leidensdruck einer psychischen Erkrankung ist unwahrscheinlich. Und das gilt sicher für alle Formen psychischer Erkrankungen. Hieran möchte ich arbeiten, will sensibilisieren. Ich verwende in meinen Lesungen oft eine Metapher: Jeder hat für sich so einen kleinen Vorgarten im Kopf. Diesen mentalen Vorgarten kann man pflegen.

Wie meinen Sie das?

Bischoni: Ich kann darüber entscheiden, was ich in meinem Vorgarten so anstelle. Dieses Bewusstsein hat viel mit der Frage zu tun, ob ich selbst gut mit mir umgehe. Das sorgt dafür, dass man einen Welleneffekt erzeugen kann. Wenn ich immer nur über das große Ganze nachdenke – Kriege hier, Katastrophen dort – bekomme ich aus Prinzip schon schlechte Laune. Ich muss mir bewusst machen, dass ich in meinem Mikrokosmos aber viel bewirken kann. Sei es ein Lächeln am Morgen zu der Bäckereiverkäuferin, ein Schulterklopfen bei dem besten Freund – kleine Gesten, die so viel auslösen können.

Lassen wir alle uns zu sehr von schlechten Nachrichten beeinflussen?

Bischoni: Definitiv. Ich muss halt sehen, worauf ich den Fokus in meinem Leben richte. Verfolge ich stündlich im Netz die aktuellen Nachrichten aus dem Ukrainekrieg? Oder ziehe ich irgendwo eine Grenze? Es geht nicht darum, die Augen vor der Realität zu verschließen und zu sagen: Die Welt ist wunderschön. Ich muss aber auch sagen können: Draußen scheint die Sonne, ich lege mich jetzt eine halbe Stunde in die Hängematte. In der Zeit könnte ich natürlich noch mehr im Netz lesen und mich immer weiter hineinsteigern. Das sind kleine Dinge, die am Ende des Tages aber viel ausmachen können und die eigene Widerstandfähigkeit stärken. Ich mache mir manchmal meine eigene Unbedeutendheit bewusst. Ich bin ein Achtmilliardstel der Weltbevölkerung. Ob ich eine Klausur verhaue oder nicht – das spielt für die Entwicklung der Menschheit keine Rolle.

Mit anderen Worten: Man muss sich auch einmal selbst etwas gönnen können. Und wenn es eine Schwäche ist, die wir uns zugestehen. Können Sie das inzwischen?

Bischoni: Mal mehr, mal weniger. An manchen Tagen stelle ich plötzlich fest, dass ich wieder in alte Muster verfalle. Ich frage mich dann: Wann hast du dir das letzte Mal Zeit für dich genommen? Wann hast du dir mal selbst auf die Schulter geklopft? Tendenziell bekomme ich das inzwischen aber ganz gut hin. Mit zwei, drei Jahren Therapie ändert man aber nicht ein ganzes Leben. Das ist wie ein Training: Du musst am Ball bleiben.

Waren Sie von den Reaktionen auf Ihr Buch überrascht?

Bischoni: Und wie! Das Magazin „Zeit Campus“ hat mich in die Reihe der Top 30 unter 30 aufgenommen. Ich weiß bis heute nicht, wie es dazu gekommen ist. Das war für mich der totale Ritterschlag. Zu 90 Prozent habe ich insgesamt sicher sehr positive Reaktionen bekommen. In verschiedenen Nutzerkommentaren im Netz gab es aber auch Weichei-Vorwürfe und kluge Ratschläge nach dem Motto: Der muss einfach mal arbeiten gehen! Inzwischen kann ich darüber lachen. Am Anfang fand ich diese anonymen Kommentare nicht sonderlich lustig. Ich habe dann für mich den Spieß umgedreht: Diese Reaktionen beweisen nur, dass das, was ich tue, heute nötiger ist, denn je. Mit dem Spirit bin ich nach vorne gegangen. Wenn mir jemand diese Kritik ins Gesicht sagen würde, wäre das etwas anderes.

Es gibt aber tatsächlich Menschen, die sagen: „Was will der denn? Dem geht’s doch gut!“ Und Ihnen vorwerfen, aus der Depression eine Verkaufsmasche zu machen.

Bischoni: In Teilen kann ich das nachvollziehen. Das ist ja auch der Punkt: Wenn ich mich von außen betrachte, würde ich vielleicht ähnlich denken. Tolles Abi gemacht, so durchmarschiert. Was will der? Auf diese Kritik antworte ich gern. Denn auch wenn die Fassade vielleicht perfekt ist, weiß niemand, wie es innen aussieht. Ob ich innerlich vielleicht gerade deswegen fast zerbreche, eben weil es so gut aussieht. Weil ich mich nicht verstanden und einsam fühle. Der Drang zur Perfektion kann zerstörerisch sein. Ich fühle mich manchmal wie auf einem Silbertablett – und trotzdem habe ich keine Ahnung, wer ich bin. Diese Zerrissenheit! Auf der einen Seite: erfolgreich, Buch geschrieben, viel bewegt. Und auf der anderen Seite ist es das absolute Gegenteil. Das kommt übrigens öfter vor als man denkt: Wenn man in manchen Familien einmal hinter die Fassade schaut, sieht es dort häufig nicht mehr so perfekt aus. Und andererseits: Warum soll ich nicht nutzen, dass ich mich gut verkaufen kann? Ich hatte auch dieses Problem mit mir selbst. Ich habe mir gesagt: Du von deinem hohen Ross … du hattest von zuhause aus eine gute Unterstützung, bist abgesichert … dir geht es schlecht? Andere Menschen haben mit Rassismus zu kämpfen oder müssen sich in einem fremden Land eingliedern! Und du gehst mit deinen Problemen an die Öffentlichkeit? Die Gewissensbisse gab es, aber meine Antwort war eine andere: Erstens spricht all das nicht dagegen, dass ich erkranken kann. Und zweitens kann ich genau das nutzen, um denen eine Stimme zu geben, die das nicht so können.

Gibt es schon Pläne für ein zweites Buch?

Bischoni: Es gibt verschiedene Buchfragmente auf meinem Computer. Bisher entwickle ich mich aber in eine andere Richtung. Ich schreibe immer mal wieder, aber nicht um ein Buchprojekt nach vorn zu bringen. Das Schreibgefühl des ersten Buches kommt in mir gar nicht auf.

Weil Sie zur Eigentherapie geschrieben haben?