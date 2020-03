Kostenpflichtiger Inhalt: Dreharbeiten in der Altstadt beginnen am Montag : „Licht an!“ für Weihnachtsfilm in Monschau

In der vergangenen Woche wurden auf dem Monschauer Marktplatz zahlreiche Weihnachtsmarktbuden und eine Bühne aufgebaut und wurde die weihnachtliche Tannen- und Lichtdekoration des beliebten Weihnachtsmarktes wieder aufgehängt. Leider war der Wintereinbruch in der vergangenen Woche, der auch gut zur Kulisse gepasst hätte, nur von kurzer Dauer und wird wohl durch Kunstschnee ersetzt werden müssen. Foto: Heiner Schepp

Monschau „Licht an! Ton auf! Kamera läuft!“ heißt es ab Montag in der Monschauer Altstadt. Vom 2. bis voraussichtlich 10. März gehen in Monschau die Dreharbeiten für den Weihnachts-Dreiteiler „7 Kilo in 3 Tagen“ über die Bühne.