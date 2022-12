Stromausfall in der Nordeifel : Leitungsschaden im Kranzbruch knipst das Licht aus

Ein Leitungsschaden hat am Mittwochabend in mehreren Hundert Haushalten im Bereich Simmerath und Monschau für Stromausfälle zwischen einer Minute und fünf Stunden gesorgt. Foto: Heiner Schepp

Update Simmerath/Nordeifel Eine defekte Muffe an einer Mittelspannungsleitung in der Kranzbruchstraße in Simmerath hat am Mittwochabend für den Stromausfall in mehreren Ortslagen der Nordeifel gesorgt.

Es war gegen 18.20 Uhr am Mittwochabend, als es in Teilen von Höfen, Simmerath, Eicherscheid, Konzen, Huppenbroich und auch Am Gericht plötzlich vorweihnachtlich dunkel wurde. Während der Strom in anderen Orten wie Imgenbroich, Monschau und im östlichen Teil von Simmerath nur ganz kurz wegging und das Licht flackerte, blieb es in den genannten Ortslagen über eine halbe Stunde lang düster.

Die Feuerwehren vor Ort erhalten in solchen Situationen automatisch den Auftrag, die Gerätehäuser zu besetzen, was auch in allen betroffenen Orten geschah. Zu Einsätzen infolge des Stromausfalls kam es nach Angaben der Gemeinde Simmerath aber nicht.

„Um 18.57 Uhr waren die meisten Ortsteile aber wieder am Netz, um 19.34 Uhr dann auch das Handwerkerzentrum in Simmerath“, berichtete Regionetz-Pressesprecherin Vanessa Grein am Donnerstag. Indes hing auch der Ausfall im weiter entfernten Bereich von Höfen mit dem Schaden in Simmerath zusammen, berichtete Grein auf Nachfrage. „Das ist im Prinzip die gleiche Leitung“, sagte die Sprecherin.

Der Entstördienst der Regionetz hatte die betroffenen Orte zunächst über Ersatzleitungen wieder mit Strom versorgt und sich parallel auf die Suche nach der Ursache gemacht. Dabei wurde man mittels Fehlerortungsprogramm auf eine schadhafte Stelle einer Mittelspannungsleitung, einen sogenannten Muffenfehler, in der Kranzbruchstraße aufmerksam. „Ein Bautrupp hat dann die Straße aufgemacht und den Schaden behoben“, berichtete die Sprecherin. Da diese Arbeiten etwas aufwendiger waren, dauerte die Inbetriebnahme der noch fehlenden vier Ortsstationen in Simmerath im Bereich Bildungszentrum BGZ, Walter-Bachmannstraße, Kranzbruchstraße und Katastrophenschutzzentrum dagegen etwas länger: Gegen 23 Uhr war aber auch in diesen Bereichen die Versorgung wiederhergestellt.

Am Donnerstagvormittag gab es dann aber von mehreren Stellen Hinweise auf weitere kurze Stromausfälle, die aber nach Mitteilung der Regionetz nicht mit dem Kabelschaden vom Vorabend in Zusammenhang stehen. „Wir hatten lediglich am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr eine etwa 20-minütige Störung im Gewerbegebiet Imgenbroich im Bereich Hans-Georg-Weiss-Straße. Diese hatte aber andere Ursachen“, berichtete Vanessa Grein.

In allen genannten Fällen handele es sich aber um „normale Störungen“, zumeist infolge von Materialermüdung. Mit der viel zitierten und teils auch angekündigten Netzüberlastung infolge gestiegener Heizkosten habe dies nichts zu tun, „das können wir definitiv ausschließen“, betonte die Regionetz-Sprecherin und sagte: „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sehr.“