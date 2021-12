Die Flut hat ihr Lebenswerk geraubt: Maf Räderscheidt (69) kam auf den Spuren ihrer Großeltern in die Eifel. Diese zählten zu den „Kölner Progressiven“ und hoben 1919 die „Kalltalgemeinschaft“ in Simonskall aus der Taufe. Auch die letzten, vor den Nazis geretteten Werke der Großmutter (Martha Hegemann) wurden in Gemünd vernichtet. Foto: Marco Rose