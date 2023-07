Monschau Marathon : Laufklassiker mit ungebremster Anziehungskraft

Viele Streckenabschnitte der langen Distanzen beim Monschau Marathon führen durch schattige Wälder und bieten den Läufern die Gelegenheit zum Durchatmen. Foto: Heiner Schepp

Konzen Bereits über 1000 Meldungen liegen für die 45. Auflage des Monschau Marathon vor, der vom 11. bis 13. August als sportliches Sommerfest über die Bühne geht.

Der Monschau Marathon, der Eifeler Landschaftslauf im August, kann immer wieder mit kleinen, feinen Neuerungen aufwarten. Kern und Namensgeber der sportlichen Großveranstaltung aber bleibt bei alledem der 42-Kilometer-Klassiker, der sonntags um 8 Uhr am Dorfplatz startet. Das wird natürlich auch in diesem Jahr so sein, wenn die Läuferschar am 13. August zur bereits 45. Auflage des „MoMa“ auf die Strecke geschickt wird. Die Organisatoren des TV Konzen und die große erfahrene Helfercrew erwarten dann wieder ein buntes Läuferfeld aus mehr als 15 Nationen.

Bis Mitte vergangener Woche waren bereits 500 Sportlerinnen und Sportler allein für den Hauptlauf und den sogenannten Genuss-Marathon gemeldet, weitere 150 für die beiden Ultraläufe über 56 und 70 Kilometer. Ebenfalls zum vierstelligen Teilnehmerstand tragen 50 vorangemeldete Staffeln bei sowie 100 Starter für die Samstagswettbewerbe. Denn „den Samstag möchten wir weiter aufwerten“, sagte Organisationschef Oli Krings nun beim Pressegespräch, dreieinhalb Wochen vor dem Läuferfest. Dazu gehören neben den bewährten Läufen für den Nachwuchs (300-Meter Bambini-Lauf und 1500 Meter Jugend-Lauf) auch wieder der Mini-Marathon über 4,2 Kilometer für die ganze Familie, der Eifel-Panorama-Walk über 4,2 oder 12,4 Kilometer ins Hohe Venn sowie zum zweiten Mal der 10-Kilometer-Lauf, bei dem man Punkte für die beliebten Laufserien „Eifel-Cup“ und „Region-Aachen-Cup“ sammeln kann.

Ebenfalls am Samstag ab 14.30 Uhr dürfen die Mountainbiker auf die Originalstrecke, da sie sonntags der Läuferschar in die Quere kommen könnten. „Samstag haben die Biker die Strecke für sich alleine, aber nicht als Rennen, sondern als schöne Landschaftstour“, sagt Krings.

Sportler, Organisatoren und Sponsoren fiebern der 45. Auflage des Monschau Marathon entgegen, dessen Hauptlauf am 13. August an der Schule gestartet wird. Foto: Heiner Schepp

Ein paar Meldungen mehr würde sich das Runningteam des TV Konzen noch für den Staffelwettbewerb wünschen, der mit dem Hauptlauf am Sonntag gestartet wird. „Für viele Sportler bietet der Staffelmarathon die Möglichkeit, sich in Häppchen an die Königsdistanz heranzuwagen. Läuferinnen und Läufer aus verschiedensten Vereinen, Cliquen, aber auch Arbeitskollegen können das einzigartige Laufevent durch den Naturpark Eifel mit den Großen aus der Läuferszene zusammen erleben“, wirbt Abteilungsleiter Helmut Hoff.

Herantasten an einen „richtigen“ Marathonlauf können sich auch die Teilnehmer des „Genuss-Marathons“, der zwar auch schon über die 42 Kilometer geht, bei dem die Sportlerinnen und Sportler jedoch über acht Stunden Zeit erhalten, um ins Ziel in Konzen zu kommen. „Selbstverständlich sind dazu auch Walker mit und ohne Stöcken willkommen“, sagt Hoff und beschreibt die Bedingungen für die Genuss-Marathoni: „Unterwegs ist an zwölf Stationen das gewohnt umfangreiche Verpflegungsangebot verfügbar. Und nach dem Lauf können die Teilnehmer dann schon um die Mittagszeit im Kreise vieler Gleichgesinnter auf der großen Marathonparty feiern oder einfach nur relaxen.“ Eine Siegerehrung oder Altersklassenwertung gibt es beim Genuss-Marathon nicht, dafür aber die verdiente Marathon-Medaille für jeden Finisher.

Die ausdauerndsten Läuferinnen und Läufer haben jedoch längst die Ultradistanzen beim Monschau Marathon für sich entdeckt und werden das auch in diesem Jahr tun. Zusätzlich zum bewährten 56-Kilometer-Ultra-Lauf steht auch in diesem Jahr wieder der K70, auch „lange Kanten“ genannt, im Angebot. „Der Boom bei den Langstreckenevents, Anfragen aus Läuferkreisen, aber auch die Vielfalt unserer wunderschönen Eifellandschaft mit ihren Bächen, den urigen Tälern und Hügeln mit viel Aussicht waren mit entscheidend, das Laufangebot beim Monschau-Marathon zu erweitern“, erzählt Helmut Hoff.

Geteilter Lauf, ist halber oder "Viertellauf": Für den Staffelwettbewerb wünscht sich der TV Konzen noch ein paar Meldungen mehr. Foto: Heiner Schepp

Wo gehen sie lang, die „langen Kanten“? Nach dem Start um 5.15 Uhr Richtung Sonnenaufgang hinauf ins Hohe Venn führt erreichen die Läuferinnen und Läufer nach etwa 19 Kilometern wieder den Startbereich in Konzen. Ab hier geht es unter dem Applaus der Zuschauer und Begleiter auf die klassische Marathonstrecke bis zum Verpflegungspunkt Norbertuskapelle (ca. km 52). Hier beginnt eine weitere herrliche etwa 10-km-Runde durch die Feld-und Wiesenlandschaft Kalterherbergs und das obere Rurtal. Zurück an der Norbertuskapelle führen die restlichen neun Kilometer auf der klassischen Marathonstrecke bis ins Ziel. Zielschluss für die K70-Starter ist am Sonntag um 14.45 Uhr.

Lokalmatador Thomas Rubel aus Imgenbroich, der künftig auch zum Organisationsteam gehört, möchte dann aber schon längst im Ziel sein. „Mein grober Plan ist, vor dem Marathonsieger im Ziel zu sein“, nennt Rubel sein ambitioniertes Ziel. Dies bedeutet, dass der Sieger des 56-km-Ultralaufs von 2022 in diesem Jahr für die 70 Kilometer nur etwa fünfeinhalb Stunden benötigen würde. „Auch wenn es nicht klappen sollte, wird das sicherlich ein großartiges Erlebnis, da zu so früher Stunde auch schon viele Teilnehmer des Genuss-Marathons auf der Strecke sind und einfach klare Luft und eine schöne Atmosphäre herrscht“, wirbt auch Thomas Rubel für die frühen Wettbewerbe.

Alle Athleten, Begleiter und Zuschauer werden indes an allen Tagen des Marathon-Wochenendes in den Genuss zwei weiterer, praktischer Neuerungen kommen. Da die Preise für Festzelte in der Coronazeit förmlich explodiert sind und viele Zeltverleiher den Betrieb eingestellt haben, wird der TV Konzen erstmals den Dorfplatz, wo das Zelt bisher stand, mit einem neu angeschafften Event-Fallschirm überspannen. Der Wetterschutz hat einen Durchmesser von 20 Metern und wurde vom TV Konzen mit Unterstützung durch Fördermittel des Landes angeschafft. „Dieses Dach schützt die Menschen auf dem Dorfplatz vor Regen und Sonne“, sagte Oliver Krings, wies aber auch darauf hin, dass man das Festzelt in den vergangenen Jahren genau zweimal wegen schlechten Wetters für die Siegerehrung habe nutzen müssen. „Aber sicher ist sicher“, so Krings.

Auf der Höhe zwischen Höfen und Rohren haben die Teilnehmer der 42 Kilometer bereits die Hälfte geschafft. Foto: Heiner Schepp