Landesförderung : Fit bleiben an der frischen Luft

Am Sportplatz Flora in Monschau wurde von einem privaten Anbieter ein Outdoor-Fitness-Parcours errichtet. Auf solchen oder ähnlichen Anlagen können sich demnächst die Menschen in Höfen, Kalterherberg, Simmerath und Lammersdorf fit halten. Foto: Heiner Schepp

Nordeifel Mit insgesamt 166.865 Euro fördert das Land NRW im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ vier Outdoor-Fitnessparks und -anlagen in Monschau und Simmerath. Auch Roetgen wird bedacht.

Das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“, von dem bereits zahlreiche Sportvereine in der Nordeifel profitiert haben, richtet sich im Programmaufruf II an die 31 Kreissportbünde und 23 Stadtsportbünde in den kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen. Es umfasst insgesamt 300 Millionen Euro, von denen für den Programmaufruf II 27 Millionen Euro vorgesehen sind. Damit sollen Sportstätten und Bewegungsräume mit bewegungsaktivierender Infrastruktur geschaffen werden.