Was ist los in Monschau? : Kulturtipps einer einstigen Kulturstadt

Waren das Zeiten: Filmnacht auf dem Monschauer Markt im Jahr 2019! Foto: Marco Rose

Meinung Monschau Open-Air-Kino auf dem Markt oder Festival auf der Burg: Das war einmal! Während auf Dörfern im Umland große Festivals organisiert werden, ist Kultur in Monschau kaum noch gefragt. Das muss sich ändern, meint unser Autor.

Von Marco Rose

Wohin am Wochenende? Die Monschau-Touristik wirbt in der vergangenen Woche in einem Posting auf Instagram und Facebook als „Veranstaltungstipp“ für das Tollrock-Festival in Schmidt. Verständlich, man will den Gästen der Stadt schließlich etwas bieten. Dumm nur, dass das beliebte Festival an der „Schönen Aussicht“ zu diesem Zeitpunkt schon seit langem ausverkauft ist und Fans aus der Region in Sozialen Medien seit Wochen verzweifelt nach Restkarten suchen. Aber woher soll man das auch in Monschau wissen? Nun ja, auf der verlinkten Internetseite hätte man es lesen können.

Ach, Monschau! Wäre doch mal nett, Ihr würdet wieder selbst was auf die Beine stellen in diesem schönen Städtchen! Was waren das noch Zeiten, als die 2020 abgewählte Bürgermeisterin Margareta Ritter im Sommer für Open-Air-Kino auf dem Markt sorgte und sich für das Monschau-Festival auf der Burg engagierte! Im Rathaus hat das Interesse für Kultur seit Ritters Abschied für alle spürbar nachgelassen. Das muss man ganz nüchtern konstatieren. Die Förderung der schönen Künste sei nicht zwingend Aufgabe einer Kommunalverwaltung, soll die amtierende Verwaltungschefin nach Angaben gut informierter Kreise in kleiner Runde unlängst gesagt haben. Man kann das so sehen. Margareta Ritter hat von ihrer Vorliebe für feine französische Filme oder klassische Konzerte an der Wahlurne am Ende nicht profitiert. Im Gegenteil: Sie galt manchen vielleicht gerade deshalb als zu abgehoben.