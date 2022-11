Imposantes Naturschauspiel : Kraniche suchen auf einer Insel im Rursee Schutz

Für ihre Rast hatten sich die Kraniche die sogenannte Liebesinsel bei Eschauel ausgesucht. Foto: Thorsten Pflug

Nordeifel Zurzeit ziehen die Kraniche auf ihrem Weg in Richtung Süden in großen Schwärmen über die Nordeifel. Riesige Schwärme wurden auch auf der sogenannten Liebesinsel im Rursee beobachtet, wo sie die Nacht verbrachten.

Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Kraniche haben sich am Sonntagabend am Rursee niedergelassen, um dort die Nacht zu verbringen und am nächsten Tag die Weiterreise in den Süden anzutreten. Für ihre Rast hatten sie sich die sogenannte Liebesinsel bei Eschauel ausgesucht.

Dort wurden sie von unserem Leser Thorsten Pflug aus Kreuzau beobachtet und fotografiert. „Die Geräusche der Vögel waren bis spät in die Nacht in einem großen Umkreis zu hören, bis endlich die Nachtruhe einkehrte. Bei Sonnenaufgang ging das Geschnatter langsam wieder los, und vermutlich wären sie sogar noch etwas länger geblieben, wenn sie nicht in einem Anglerboot eine Gefahr gesehen hätten“, berichtet er.

In Etappen stiegen die Kraniche dann in riesigen Schwärmen auf, formierten sich und flogen über den See hinweg. Bei günstigem Wetter fliegen die Vögel bis in die französische Champagne, um dort erneut zu rasten. Insgesamt wählen alljährlich rund 400.000 Kraniche eine südwestliche Zugroute, auf der sie Deutschland in schmaler Front überqueren, um die kalte Jahreszeit in Frankreich, in der spanischen Extremadura, dem portugiesischen Alentejo oder im Nordwesten Afrikas zu verbringen.

(ag)