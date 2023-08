Haustürkontrolle : In Monschau werden die Hunde gezählt

Verstecken gilt nicht: Wer sein vierbeiniges Familienmitglied bislang in der Stadt Monschau nicht angemeldet hat, sollte dies "zeitnah" nachholen, am besten noch ehe die Kontrolle kommt ... Foto: Heiner Schepp

​ Monschau Die Stadt Monschau möchte herausfinden, ob im Stadtgebiet nicht angemeldete Hunde gehalten werden. Dazu werden demnächst Kontrolleure von Haus zu Haus gehen.

„Guten Tag. Halten Sie einen Hund oder gar mehrere?“ So oder ähnlich dürften demnächst die Haustürbesuche eines externen Dienstleisters im Stadtgebiet Monschau vonstattengehen. Denn um die ordnungsgemäße Anmeldung der Hunde im Stadtgebiet zu überprüfen, führt die Stadt Monschau in Kürze eine flächendeckende Hundebestandsaufnahme durch.

„Steuergerechtigkeit“

„Neben dem finanziellen Aspekt dient die Erfassung des Hundebestandes vor allem der Steuergerechtigkeit und Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen“, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Ankündigung der Stadt. Sämtliche Haushalte im Stadtgebiet werden demnach im Auftrag der Verwaltung durch Mitarbeiter der Firma Springer Kommunale Dienste GmbH aus Düren aufgesucht.

„Die Stadt hat den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Legitimationsausweis ausgestellt, der von diesen gut sichtbar zu tragen und vorzuzeigen ist. Die Wohnungen werden dabei nicht betreten. Die Kontrolleure sind auch nicht inkassoberechtigt, nehmen also keinerlei (Steuer-) Zahlungen oder Bußgelder entgegen“, schreibt Georg Müller zum Ablauf.

Anmeldung binnen zwei Wochen

Nach Paragraf 8 der Hundesteuersatzung ist jeder Hundehalter in Monschau verpflichtet, seinen Hund innerhalb von zwei Wochen bei der Stadt anzumelden. Im Haushalt geborene Welpen müssen innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, angemeldet werden.

Falls bisher nicht angemeldete Hunde festgestellt werden, wird für den zurückliegenden Zeitraum ein Verspätungszuschlag nach Paragraf 9 der Hundesteuersatzung festgesetzt. Sofern Hundehalterinnen und -halter dieser Verpflichtung auch nach Aufforderung nicht nachkommen, wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Steuersätze leicht diffus

Die Hundesteuer beträgt in der Stadt Monschau zur Zeit 108 Euro für einen Hund, bei zwei gehaltenen Hunden 135 Euro je Hund und bei drei und mehr gehaltenen Hunden 162 Euro je Hund.

In der Gemeinde Roetgen sind die Steuern ab dem zweiten Tier etwas günstiger: Hier werden 108 für einen Hund, 132 Euro für zwei und 156 Euro ab dem dritten Tier erhoben. Am günstigsten ist das Halten von Hunden in der Gemeinde Simmerath, zumindest bei einem Hund und ab drei gehaltenen Fellnasen. Ein Hund kostet hier 102 Euro Steuer im Jahr, bei zwei Tieren werden 136 Euro fällig, ab dem dritten Hund werden 144 Euro erhoben.

Grundsätzlich ist man hundesteuerpflichtig, wenn man einen oder mehrere Hunde im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushaltsangehörigen in seinen Haushalt aufgenommen hat. „Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemeinsam gehalten“, heißt es in der Satzung. Ein zugelaufener Hund gilt danach als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von zwei Wochen beim Ordnungsamt der Stadt gemeldet und bei einer vorgegebenen Stelle abgegeben wird.

Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik bereits versteuert wird oder von der Steuer befreit ist. „Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet“, mahnt das Ortsrecht.

„Gefährliche Hunde“ teurer

Für einen sogenannten „gefährlichen Hund“ beträgt die Steuer in Monschau indes 648 Euro, zwei oder mehr solcher Hunde müssen sich Halter in Monschau 864 Euro kosten lassen. Gefährliche Hunde im Sinne der Satzung sind insbesondere Hunde der Rassen Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier und Staffordshire Bullterrier, Bullterrier, Alano, American Bulldog, Bullmastiff und Mastiff, Mastino Espanol und Mastino Napoletano, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Rottweiler, Tosa Inu sowie deren Kreuzungen untereinander sowie mit anderen Hunden.