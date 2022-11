Zeugen gesucht : Komplettes Kinderzimmer am ELC abgeladen

Tierfütterung am Bioabfall-Container : Bürger beklagen „ekelerregende Zustände“ im Gewerbegebiet Donnerstags ist Bioabfall-Tag am Entsorgungszentrum Süd in Imgenbroich. Das aber scheint manche Zeitgenossen nicht sonderlich zu interessieren: Sie setzen, werfen und hängen ihren gesammelten Biomüll auch an anderen Wochentagen an den bereitgestellten Container. Am liebsten in Plastiktüten.