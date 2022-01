Andrang der Erholungssucher : Kommt ein neuer Ansturm aufs Hohe Venn?

Ausgelastet: Selbst an den Wochentagen ist bei entsprechender Schneelage im Hohen Venn auf dem Großparkplatz Baraque Michel kaum noch ein freies Plätzchen zu ergattern. Foto: Peter Stollenwerk

Nordeifel Auch am kommenden Wochenende werden wieder Massen von Winterausflüglern im Venn erwartet. Zuletzt war der Andrang so stark gewesen, dass sogar Straßen gesperrt werden mussten. Was wird erwartet?