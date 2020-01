Kostenpflichtiger Inhalt: Reaktionen aus der Nordeifel : Knöllchen-Höhe nach Einkommen?

Parken in Monschau: Der Aufwand, Knöllchen nach der Höhe des Einkommens auszustellen, wäre aus Sicht von Bürgermeisterin Margareta Ritter zu hoch und würde nicht im Verhältnis zu den Einnahmen stehen. Foto: Andreas Gabbert

Nordeifel Der Verband der Automobilindustrie hat vorgeschlagen, die Höhe von Knöllchen an das Einkommen der Verkehrssünder anzupassen. In den drei Nordeifelkommunen Monschau, Simmerath und Roetgen kommt dieser Ansatz nicht gut an.