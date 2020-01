Kostenpflichtiger Inhalt: Protestanten in Not : Kirche zu verkaufen

Zu verkaufen: Die evangelische Kirche in Harperscheid wird derzeit in Immobilienportalen für 100.000 Euro angeboten. Foto: Marco Rose

Nordeifel In der Nordeifel hat es die evangelische Kirche schwer. In Schleiden werden Gotteshäuser deshalb bereits verkauft. Die Kirche in Harperscheid wurde Anfang des Jahres entwidmet. In Monschau, Simmerath und Roetgen ist das noch kein Thema.