Über 100 Jahre alt : Kermeter-Stollen an Urfttalsperre in sehr gutem Zustand

Kermeter-Stollen an Urfttalsperre in sehr gutem Zustand

Nordeifel Der über 100 Jahre Kermeter-Stollen befindet sich in „sehr gutem Zustand“, wie der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) jetzt nach einer Inspektion mitteilte. Für die Begehung war das Wasser aus der Urfttalsperre fast komplett abgelassen worden.

In den letzten Wochen hatte der Wasserverband Eifel-Rur die Urfttalsperre weitgehend entleert, um den so genannten Kermeter-Stollen frei von Wasser zu bekommen. Dieser 2,7 Kilometer lange Stollen leitet das Wasser der Talsperre durch den Bergzug Kermeter zum so genannten Jugendstil-Kraftwerk nach Heimbach-Hasenfeld.