Jugendgruppe schafft es nicht mehr zurück ans Ufer : Rettungsaktion auf dem Rursee

Woffelsbach Am Nachmittag ist es zu einer Rettungsaktion auf dem Rursee gekommen. Eine Jugendgruppe war für mehrere Stunden mit Ruderbooten unterwegs. Dabei hatten sie jedoch die Witterungsbedingungen unterschätzt.

Gegen 16 Uhr alarmierten sie dann den Rettungsdienst, weil sie selbstständig die Anlegestelle nicht mehr erreichen konnten. Die Gruppe wurde dann von der DLRG wieder an Land gebracht. Mehrere Jugendlichen waren stark erschöpft und dehydriert. Zwei von ihnen so stark, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Rest der Gruppe wurde vor Ort in den Räumlichkeiten der DLRG oder in Rettungswagen versorgt. Die Eltern der Jugendlichen wurden über die Geschehnisse in Kenntnis gesetzt.