Im „Genießer Wirtshaus“ : Als kulinarischer Missionar in der Nordeifel

Die Küche ist das Reich von Joachim Daners. Hier wagt er gerne auch mal Experimente. Foto: Andreas Gabbert

Rurberg In seinem „Genießer Wirtshaus“ in Rurberg wagt Joachim Daners den Spagat zwischen gehobener Gastronomie und bodenständiger regionaler Küche. Er und seine Frau wollen das Angebot weiter ausbauen.

Dass die Familie Daners seit nunmehr 30 Jahren in der Nordeifel ein Hotel-Restaurant führt, ist eher dem Zufall zu verdanken. Bevor es die Eltern von Joachim Daners an den Rursee verschlug, erfüllten sie sich ihren Traum von einem Hotel am Gardasee. Als sie 1992 schließlich im Alter von 60 Jahren nach Deutschland zurückkehrten, wollten sie ihre Arbeit hier fortsetzen und wieder ein Hotel übernehmen. Das sollte an einem See und in einer Urlaubsregion gelegen sein. Fündig wurden sie über ein Zeitungsinserat und stießen auf eine Lokalität in Rurberg. „Dann ging es los“, sagt der 58-jährige Gastronom.

Während seine Eltern fortan in Rurberg im „Eifeler Hof“ ein italienisches Restaurant betrieben, war der in Köln und Umgebung aufgewachsene Sohn auf eigenen Pfaden unterwegs. Bei Interkonti in Köln absolvierte er eine Lehre zum Hotelkaufmann. Später war er unter anderem bei Möwenpick beschäftigt und für Casino-Gesellschaften in den USA tätig. Seine wahre Berufung und Leidenschaft fand er aber in der Küche. Mit viel Spaß und Engagement experimentierte er am Herd und wurde als Autodidakt zum Koch. „Das Kochen wird nie langweilig. Man kann es immer wieder neu erfinden. Aber lebenslang Schnitzel zu braten, dazu hätte ich keine Lust“, sagt er.

„Als meine Mutter starb, war die Frage, was hiermit passiert“, erzählt Daners während er im Gastraum seines Lokals steht und den Blick schweifen lässt. Also entschloss sich er sich 2004, den elterlichen Betrieb zu übernehmen und neu auszurichten. Aus dem „Eifeler Hof“ wurde das „Genießer Wirtshaus“. „Damals war ich um die 40 und machte mir Gedanken, wie meine berufliche Zukunft aussehen soll. Wenn man sich etwas Eigenes aufbaut, kann man so lange arbeiten wie man möchte und sein Herzblut in das investieren, was einem Spaß macht. Das ist hier unser Leben“, sagt Joachim Daners.

Der Schwerpunkt des Hotel-Restaurants änderte sich. „Ich wollte mich gerne hier aus der Euregio und der weiteren Umgebung bedienen und mehr auf die belgische und französische Küche setzen“, berichtet der 58-Jährige. „Ich bin als Missionar in die Eifel gekommen“, sagt er über sich selbst und seine Ambitionen. „Hier fühle ich mich wie im Central Park in New York. Das Einzugsgebiet mit den umliegenden Städten ist riesig, und mittendrin liegen wir mit dem Nationalpark. Die Städter, die hier Urlaub machen, haben ein gewisses Anspruchsdenken. Sie wollen ihren Urlaub auch kulinarisch genießen und freuen sich auf regionale Spezialitäten. Das versuchen wir zu bedienen“, erklärt er.

Auch deshalb soll der Name ihres Restaurants bei Joachim und Jana Daners Programm sein – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Im „Genießer Wirtshaus“ in Rurberg sorgen Teppichböden, Bücherregale und großformatige Bilder für Gemütlichkeit und eine gewisse Wohnzimmer-Atmosphäre. „Hier soll es locker zugehen, nicht zu steif. Das ist unser Zuhause, wo wir eine gastronomische Struktur reingebracht haben und in dem wir Wert auf eine individuelle Note legen. Die meisten Gastronomen versuchen es ja umgekehrt“, sagt Joachim Daners.

Das Lokal am „Hövel“ in Rurberg hat Joachim Daners von seinen Eltern übernommen. Foto: Andreas Gabbert

Das Wort „Genießer“ steht bei den Daners für die gehobene Gastronomie, der Begriff „Wirtshaus“ für die bodenständige regionale Küche mit je nach Jahreszeit gefüllten „Döppekoche“ und „Eifeler Rand“ – die Spezialität des Hauses. „So entsteht ein Spannungsbogen, der sich in den verschiedenen Erwähnungen in Gastronomieführern wie Chaine des Rotisseurs, Guide Michelin oder Slow Food widerspiegelt. Darauf bin ich etwas stolz. Das sind Auszeichnungen, die man sich nicht kaufen kann“, sagt Daners.

Info So wurde der „Eifeler Rand“ erfunden Die Spezialität des Hauses ist der „Eifeler Rand“. Erfunden wurde er, weil Joachim Daners seinen Gästen etwas Besonderes aus der regionalen Küche anbieten wollte. „Aber hier gab es nur Kartoffeln“, sagt er. Also fragte er sich, was man machen könne und begann, in Büchern zu stöbern und Literatur zu wälzen. Dabei stieß er auf einen Hinweis auf Tröge aus Buntsandstein aus der Gegend rund um Nideggen, die zum Pökeln von Fleisch verwendet wurden. Als einzige Art der Konservierung kannte man in der Eifel in früherer Zeit nämlich das Einsalzen in einer Bütte oder in einem alten „Fleischstein“. Im Laufe des Jahres wurde das Fleisch dann sparsam aufgebraucht, indem es in dünnen Scheiben vom „Rand“ abgeschnitten wurde. Davon inspiriert, begann Joachim Daners zu experimentieren. Für seine Spezialität nimmt er Rindfleisch aus der Hüfte und im Winter auch gerne Hirschfleisch. Das wird eingesalzen, mit Kräutern aus der Region verfeinert und dann ganz dünn vom Rand abgeschnitten. Schließlich werden die zarten Scheiben angebraten. Sie können aber auch roh als Carpaccio verzehrt werden. „Der Eifeler Rand, so wie wir ihn servieren, ist unsere eigene Kreation. Die haben wir uns patentieren lassen. Wir sind aber dankbar für jeden, der die Idee aufgreift. Traditionen müssen ja mal irgendwo anfangen“, sagt Daners.

Auf der Karte stehen drei bis vier Menüs zur Auswahl. „Je nachdem, wie gut ich drauf bin“, sagt Daners. Dazu gehören auch Themenmenüs mit Namen wie „Zur Kirschblüte“, „Karneval in Venedig“, „Zitronenblühen“, „Waldspaziergang“ oder „Ein Tag an der Küste“. „Wir möchten Urlaubserlebnisse vermitteln. Das sind alles Gerichte, die wir im Urlaub selbst gegessen haben“, erklärt er. Auch hier setzt er auf eine gewisse Lockerheit. „Wir brechen mit den Regeln. Zum Beispiel wiederholen sich durchaus die Komponenten innerhalb eines Menüs. Es soll ja Spaß machen“, meint Daners.

Zehn Tische stehen im „Genießer Wirtshaus“ zur Verfügung, die zumeist von Joachim und Jana Daners allein bedient werden – er kocht und sie serviert. Auf den Einsatz von Personal verzichten sie weitgehend. „Deshalb benötigen wir die entsprechenden Konzepte“, sagt er. Die Hotelgäste haben Vorrang, die restlichen Tische werden nur mit Reservierung vergeben.

Jana und Joachim Daners kümmern sich meist allein um Service und Küche. Foto: Andreas Gabbert

Bei den Stammgästen beliebt ist zum Beispiel der „Küchenkehraus“ am Sonntag. Dann zaubert Joachim Daners zum halben Preis verschiedene Überraschungsmenüs aus den Vorräten, die vom Einkauf am Donnerstag noch übriggeblieben sind. „Das ist ein großer Erfolg und bietet viele Vorteile. Es ist nachhaltig, die Vorräte werden aufgebraucht, ich kann neue Gerichte testen, unser Sortiment vorstellen und vielleicht auch neue Gäste für meine Küche begeistern“, erläutert Daners.

Wichtig ist ihm auch eine gewisse Tischkultur. „Darauf legen wir Wert. Aber nicht so, dass man nicht mehr weiß, welches Besteck man nehmen soll. Stilvoll, aber nicht so ernst. Gleichzeitig wollen wir den Leuten aber auch die Angst nehmen. Nicht, dass der Kellner vornehmer als die Gäste ist“, sagt Daners. Deshalb sind die Serviettenringe nicht aus Silber, sondern aus alten Tomatenmarkdosen.

Auf dem Weg zur Toilette haben die Gäste Gelegenheit, einen Blick in die Küche zu werfen. „Wir setzen auf Transparenz und Authentizität. Die Leute gucken gerne, und wir haben nichts zu verbergen“, sagt Daners.

In den acht Hotelzimmern und den beiden Ferienwohnungen setzt sich das Thema „Genießen“ fort. Wein, Käse, Kaffee oder Schokolade: Jedes Zimmer ist nach einem bestimmten Motto gestaltet, das sich in der Dekoration, dem Farbkonzept, der Einrichtung, den Möbeln und der Buchauswahl wiederfindet.

Der Wirtshausgarten soll künftig zum Verweilen einladen. Foto: Andreas Gabbert

Ein anderes Projekt der Familie Daners ist die Umgestaltung des Außenbereichs. „In diesem Jahr steht für uns unser neuer Wirtshausgarten im Fokus, der bislang den Hotelgästen vorbehalten war. Hier soll wieder die Euregio im Mittelpunkt stehen, und wir wollen natürlich die entsprechenden Gerichte und Getränke servieren“, erklärt Joachim Daners. Andere Vorhaben auf der Agenda sind ein Hofladen und ein Weinkeller. „Wenn wir damit fertig sind, wollen wir auch verschiedene Events anbieten“, sagt er.