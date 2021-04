Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Inzidenz in Monschau steigt deutlich

Einschlägige Hotspots sind in Monschau nicht bekannt. Foto: dpa/Sven Hoppe

Nordeifel Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt jetzt bei 197. Die Gemeinde in der Eifel ist damit trauriger Spitzenreiter in der Städteregion Aachen. Worauf die steigenden Zahlen zurückführen sind, ist unklar.