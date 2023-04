Vorsätzliche Urkundenfälschung : Impfausweis aus dem Russen-Chat: 52-Jährige geht in die Berufung

Impfausweis aus dem Russen-Chat: 52-Jährige geht in die Berufung

Nordeifel/Aachen Um während der Corona-Pandemie weiter in Roetgen arbeiten zu dürfen, besorgt sich die Angeklagte in einem Russen-Chat einen gefälschten Impfausweis, fliegt auf und steht wegen vorsätzlicher Urkundenfälschung vor Gericht.

Aber weder mit der Geldstrafe über 1800 Euro noch über 1000 Euro findet sich die aus Litauen stammende Frau ab. Sie geht in Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichtes. Für den 24. April hat das Aachener Landgericht nun die Verhandlung vor der kleinen Strafkammer (Az.: 73 Ns 68/22) terminiert.

Im August 2019 war die Angeklagte aus dem litauischen Kaunas nach Deutschland gekommen, um hier Geld zu verdienen. In ihrer Heimat hatte sie keine Anstellung mehr finden können nach einer dort als Behinderung geltenden Erkrankung. So erklärte das zumindest ihr Rechtsbeistand Igor Winn im vergangenen August vor dem Amtsgericht.

Urkundenfälschung: Eine Putzfrau aus Simmerath legt in einer Roetgener Schule einen gefälschten Impfausweis vor.

Gefälschten Impfausweis in russischem Chat besorgt

Vor dem Amtsgericht : Gefälschten Impfausweis in russischem Chat besorgt Urkundenfälschung: Eine Putzfrau aus Simmerath legt in einer Roetgener Schule einen gefälschten Impfausweis vor.

Mit ihrem arbeitslosen Mann fand die Beklagte ein Zuhause in einem Dorf der Gemeinde Simmerath sowie eine Arbeit als Reinigungskraft in der Roetgener Privatschule Conventz. Das nicht der deutschen Sprache mächtige Ehepaar lebte laut eigener Aussage von weniger als 1000 Euro im Monat. Dann kam die Corona-Pandemie und mit ihr immer wieder neue Auflagen der Behörden, die die Litauer nicht verstehen konnten.

Als der Arbeitgeber von der aufgrund der Vorerkrankung impfunwilligen Litauerin einen Impfnachweis verlangen musste, droht für sie die (neue) Welt zusammenzubrechen. In einem russischsprachigen Chat im Internet glaubte die Beschuldigte eine Lösung für ihr Problem gefunden zu haben: eine angebliche Ausnahmegenehmigung, die die Litauerin geradezu filmreif erhält: Im Schatten des Kölner Doms nahe dem Bahnhof traf man sich zur Übergabe. Das Papier wechselte für 150 bis 200 Euro den Besitzer.

Tatsächlich aber in den Händen hielt die Beschuldigte einen gefälschten Impfausweis. Der war offensichtlich so stümperhaft manipuliert, dass er beim ersten Vorzeigen in der Privatschule sofort auffiel. Justitia nahm ihren Lauf. Die Staatsanwaltschaft schickte einen Strafbefehl. Den hat die Beschuldigte, die anschließend eine Stelle bei einem Pflegedienst antrat, angefochten vor dem Amtsgericht. Nun prüft das Landgericht die Beschwerde der Angeklagten über das Urteil des Amtsgerichtes.