Die Arbeiten laufen : Im Luisenhof in Kalterherberg entsteht ein neues Café

Hans-Georg Berndsen will künftig lieber backen, servieren und seine Gäste verwöhnen. Foto: Andreas Gabbert

Kalterherberg Hans-Georg Berndsen hat sein Architekturbüro geschlossen und will seine verschiedenen Leidenschaften in einem Projekt vereinen. Deshalb baut er nun den Luisenhof an der Monschauer Straße in Kalterherberg zu einem Café um.