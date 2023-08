Blauschillernder Feuerfalter : Im Belgenbachtal wird der Wald naturnah umgebaut

Verschlammte Wanderwege sind die Folgen von Wetter und Waldumbau im Belgenbachtal, wo noch einige Wochen für die Natur gearbeitet wird. Anschließend werden die Wege saniert, versprechen Regionalforstamt und Biologische Station. Foto: Jürgen Lange

Nordeifel Bei diesem Regenwetter unvermeidbar: Wanderwege im Belgenbachtal gleichen einer Schlammwüste. Fichten werden aus den steilen Tälern entnommen.

Das Belgenbachtal ist ein beliebtes Revier für Erholungssuchende. Besonders die Route zwischen dem Grünental und der Belgenbacher Mühle hat es Freizeitsuchenden angetan. In diesen Wochen werden sie hier wenig Freude haben. Bagger und Regen haben die Wege in Schlammwüsten verwandelt, und manches Mal kann die Strecke in einer Sackgasse enden. Dann versperren gefällte Bäume das Durchkommen.

Die Biologische Station und der Regionalforst arbeiten hier Hand in Hand. Genauer gesagt, für sie ist ein Fachunternehmen aus Oberstdorf im Allgäu im Einsatz, um unerwünschte Fichten aus den Steillagen entlang des Belgenbaches mit Säge und Seilwinde zu ernten. Das ist die eine knifflige Sache.

Zeitweilig sind Wege auch versperrt, wie Forstinspektor Thomas Breidenich und Projektleiter Bernhard Theißen konstatieren. Foto: Jürgen Lange

Die andere Sache, die Dr. Bernhard Theißen und Thomas Breidenbach bewegt, sind die Spaziergänger. Der Biologe und der Forstinspektor werben um Verständnis für alle derzeitigen Beeinträchtigungen und versprechen, dass nach den Arbeiten die Wege wieder saniert werden. „Umleitungen für Wanderer halten die örtlichen Tourismusbüros parat“, rät Breidenbach.

Noch einige Wochen werden die Arbeiten in dem schwierigen Gelände andauern. Sie haben etwas mit einem sehr kleinen Schmetterling zu tun: Der Blauschillernde Feuerfalter mit einer Flügelspanne von kaum drei Zentimetern ist die Leitart des von der EU finanzierten Life-Naturschutzprojektes „Patches and Corridors“ im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet Oberlauf der Rur. Mit der Schaffung und Optimierung eines Verbundes aus Biotop-Trittsteinen und Ausbreitungskorridoren soll die gefährdete Population des seltenen Schmetterlings gesichert und vergrößert werden. Und was für den Blauschillernden Feuerfalter gilt, gilt erst recht für die ganze weitere Fauna und Flora, die ebenso wie er diesen typischen Lebensraum bevölkert.

Dazu zählen beispielsweise feuchte Hochstaudenfluren entlang naturnaher Bäche, Siefen und Gräben, Berg-Mähwiesen, und Schlucht- und Hangmischwälder, wie hier im kühlen Belgenbachtal. Hohe Luftfeuchtigkeit und ein grober, steiniger Untergrund an Steilhängen und in Schluchten sind die bestimmenden Merkmale dieses besonders seltenen Lebensraums.

Bergahorn, Esche und die selten gewordene Bergulme sind ebenso typische Merkmale wie die Pflanz- und Krautgesellschaften zu ihren „Füßen“. Das Wilde Silberblatt, die Mandelblättrige Wolfsmilch, der Waldmeister, die Gelbe Taubnessel, das Bingelkraut, der Lerchensporn und mehr sind typische Vertreter des Laubwaldes – und auf den Wiesen zwischen Baumbestand und Gewässer der Schlangenknöterich: Nur auf dieser Art legt der Blauschillernde Feuerfalter seine Eier ab, weil die sich daraus entwickelnden Raupen ausschließlich die Blätter des Schlangenknöterichs fressen – vergleichbar mit dem bekannteren und immer selteneren Schmetterling Kleiner Fuchs, der Brennnessel zum Überleben braucht.

Auf einer abgelegenen Lichtung hat die Biologische Station eine eingegatterte Kultur angelegt, um Bergulmen für die Wiederansiedlung heranzuziehen. Foto: Jürgen Lange

Der Haken an der Sache ist, dass die Täler im oberen Einzugsgebiet der Rur eben nicht mehr mit typischem Schluchtwald besetzt sind. Nachdem die Preußen die Fichte als schnell wachsenden Wirtschaftsbaum in die Eifel importiert haben, und er in der Nachkriegszeit vorwiegend zur Aufforstung genutzt wurde, macht sich dieser untypische Nadelbaum breit, mit all seinen Nachteilen, die in Zeiten des Klimawandels offensichtlich werden. Die flachwurzelnde Fichte ist Stürmen nicht gewachsen und ein beliebtes Opfer des Borkenkäfers. Kalamitäten raffen ganze Bestände dahin. Auf dem abgedunkelten Boden wachsen bestenfalls Drahtschmiele und Heidelbeere.

Zurück zur ursprünglichen Natur kann man den angelaufenen Waldumbau im Belgenbachtal kennzeichnen. Hier arbeiten im Forstbetriebsbezirk Rott von Thomas Breidenich Staatsforst und Bio-Station nicht nur Hand in Hand, sondern auch mit den sprichwörtlichen Samthandschuhen.

Die einzelnen Flurstücke im Belgenbachtal ziehen sich zumeist schmal vom Gewässer aus den Berg hoch und gehören einer Vielzahl von Waldbesitzern. Zu denen zählen neben privaten Eigentümern das Regionalforstamt ebenso wie mittlerweile die Biologische Station, die im Rahmen des EU-Projektes einige Waldgrundstücke erwerben konnte.

„Wir haben etwa 30 Grundstücke in dem Bereich eingeworben“, sagt Projektleiter Bernhard Theißen, „in dem wir Bäume einschlagen lassen.“ Dabei summieren sich die erworbenen Flächen auf insgesamt etwa sechs Hektar. „Davon ist aber nicht alles Fichtenforst. Teilweise zählen zu den sechs Hektar auch Laubwald oder Brachflächen, die unberührt bleiben“.

Bereits von der Witterung angegriffen sind Schilder, mit denen die Biologische Station auf das Life-Projekt „Patches and Corridors“ aufmerksam macht. Es läuft zunächst von 2017 bis 2024. Foto: Jürgen Lange

In welchem Umfang der Regionalforst einschlagen lässt, macht Thomas Breidenich von der örtlichen Situation und dem Vorankommen der Arbeiten abhängig. Aber der 32 Jahre alte Forstinspektor grenzt die Ernte im Tal ab vom Einschlag bergauf zur Imgenbroicher Höhe. Auf der Kuppe ist vor einigen Jahren der Bestand nach Käferbefall gefällt worden. Danach konnte der Wind den ungeschützten Bestand talwärts entwurzeln, der nun entnommen wird.

„Hier wird aber wieder aufgeforstet“, betont Breidenich: Die Pfahlwurzeln bildende Weißtanne gilt als standortgerechte und widerstandsfähige Art ebenso wie die heimische Buche. Ausgespart bleiben dabei die Bereiche, in denen der Fels zutage tritt. Sie sollen lichtdurchflutet bleiben und damit als Habitat und Sonnenbank den lokalen Reptilien von der Otter über die Blindschleiche bis zur Eidechse dienen.

Beeindruckt betrachten Bernhard Theißen und Thomas Breidenich eine Bergulme in einem Schluchthang des Breidenbachtals. Es ist ein typisches Biotop für diese selten gewordene Baumart. Der Pflanzensoziologe Matthias Schwickerath hat in den 1950er und 60er Jahren diese Natur beschrieben und ebenso bekannt gemacht wie die Stolberger Galmeiflora. Foto: Jürgen Lange

„Einen Kahlschlag wird es auch im unteren Belgenbachtal nicht geben“, verdeutlicht Bernhard Theißen, der bereits 2014 mit den Planungen für das zunächst von 2017 bis 2024 laufende EU-Projekt begonnen hat. Grundlegend von Fichten gesäumt wird nur der Bereich vom Bach bis in den unteren Hang.

„Und selbst dadurch werden keine großen Kahlschlagflächen entstehen, weil die Reviere schmal sind“, erklärt der Projektleiter. „Eingeschlagen wird nicht alles, sondern das waldtypische, luftfeuchte Klimas soll in weiten Teilen erhalten bleiben.“ Das fördere die Wiederbewaldung durch einheimische Laubbaumarten.

Am Blatt erkennbar ist die Bergulme aufgrund der unterschiedlich langen Blatthälften am Stil. Foto: Jürgen Lange

Es werden Trittsteine und Korridore sein, die entnommen werden – ganz im Sinne der Life-Maßnahme. Im Steilhang sollen einzelne Fichten gezielt geerntet werden. Dort ist eine Entfichtung erst in einigen Jahren angedacht, wenn sich die neu entstehenden Biotope in der Aue stabilisiert haben.

Das geschieht einerseits durch den natürlichen Eintrag von Samen. Andererseits aber auch durch gezielte Pflanzungen. Neben Eschen, Bergahorn, Kirschen und anderen Edelhölzern hat Theißen dabei insbesondere die Bergulme im Visier. Der Pfahlwurzler ist ein typischer Vertreter von Schlucht- und schattigen Hangwäldern und gilt als Anzeiger mäßig warmer Bereiche. „Als es in den vergangenen Wochen so heiß war, war es im Belgenbachtal immer angenehm kühl“, erzählt Thomas Breidenich. „Und heute Morgen ist hier Nebel hochgestiegen.“

Und in der Tat lässt sich in einer Kurve des Belgenbaches die ein oder andere Ulme finden, die ihre am Ansatz unterschiedlich langen Blatthälften kennzeichnet. „Es sieht genau so aus, wie es Matthias Schwickerath beschrieben hat“, sagt Theißen. Er bezieht sich auf den renommierten Pflanzensoziologen aus Aachen, der in den 1950er und 60er Jahren die markanten Biotope der Eifel beschrieben und bekannt gemacht hat, wie die typische Galmeiflora in Stolberg. In dieser Steilschlucht des Belgenbachtals sind es aber noch recht junge Solitärbäume, so um die 50 Jahre alt. „Bei Rott haben wir auch Exemplare um die 175 Jahre“, sagt Breidenbach. Bergulmen können über 400 Jahre alt, über 40 Meter hoch werden und einen Stammdurchmesser von drei Meter erreichen, wenn das Lebensumfeld stimmt.

Auf solche „Mammuts“ setzt auch Theißen. In einer Lichtung hat die Bio-Station geschützt durch Gatter vor wenigen Jahren eine kleine Bergulmenkultur angelegt. „Die Pflanzen entwickeln sich ganz gut“, sagt der 51-Jährige.

Bereits vor drei Jahren hatte der Projektleiter zu solch „rabiaten“ Methoden gegriffen, um den natürlichen Lebensraum des Blauschillernden Feuerfalters und seiner Gesellschaften zu fördern. Beispielsweise im Holderbachtal wurde eine Reihe brach gefallener Wiesen wieder in einen Zustand gebracht, der eine landwirtschaftliche Nutzung zulässt. Solche Flächen wurden einst als Mähwiesen oder Viehweiden genutzt – eine aufwendige Landwirtschaft, die bald aufgegeben wurde. In der Folge verbuschten die Wiesen, die ehemals artenreiche Pflanzenwelt verschwand.

Dort wurde entbuscht und gemulcht, alte Zuwegungen wurden wieder hergestellt und nun werden die Flächen wieder beweidet, zumeist noch im Rahmen des Beweidungsprogramms der Städteregion mit umherziehenden Schafherden.

„Insgesamt haben wir im Projekt bisher mehr als 120 Grundstücke und eine Fläche von über 42 Hektar an Belgenbach, Tiefenbach, Holderbach und Kluckbach eingeworben“, sagt Bernhard Theißen und bescheinigt dem Life-Projekt „Patches und Corridors“ einen Erfolg. Die Bestände des Blauschillernden Feuerfalters, so bestätigt es das Monitoring, sind mindestens konstant, trotz der Hitzejahre, die dem kleinen Falter eigentlich gar nicht behagen. Und mit dem Waldumbau im Belgenbachtal kommen weitere Trittsteine und Korridore hinzu, die der ursprünglichen Natur in dieser Ecke der Nordeifel beim Überleben helfen sollen.